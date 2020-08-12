الأعداد السابقة للصحيفة

«التعاون» يستعد لضم السنغالي عبدالله ساني لقائمة الفريق الأول

Time منذ ساعة
Views 1483
«التعاون» يستعد لضم السنغالي عبدالله ساني لقائمة الفريق الأول

نواف السالم (صدى):
قالت مصادر بأن نادي التعاون في طريقه، لضم المهاجم السنغالي عبدالله ساني لقائمة الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأوضحت المصادربأن "ساني" سيكون بديلاً عن الكاميروني "لياندر تاوامبا" المبتعد أخيرا، أن التعاون سيستفيد من سماح الاتحاد الآسيوي بقيد الصفقات الجديدة قبل استكمال مرحلة المجموعات الشهر المقبل بحسب الرياضية.

و أشارت المصادر بأن إدارة النادي تسعى لاستقطاب لاعب آسيوي لقيده في القائمة، كما تضم القائمة أجنبيين آخرين، وهما حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس، ولاعب المحور ساندرو مانويل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يرحمها
نجاة محمد
ادفع عشان اكتب في تويتر انا اول وحدة راح اغادرة
ابوسلطان
الفقر في كل بلدان العالم عندنا في الخرج سعوديين ياكلون من حاويات البلدية وغيرهم في بعض المدن لاتعيبو على الناس والعيب فينا
نجاة محمد
من خاف سلم
faeiz
هذي كل شوي طالعه بفيلم متى الحلقة الأخيرة

أخر الأخبار

إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة بالعتيبية
إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة بالعتيبية
Time منذ 12 دقيقة Views 1160
أفضل توقيت لرؤية الشهب في سماء المملكة اليوم "بالعين المجردة"
أفضل توقيت لرؤية الشهب في سماء المملكة اليوم "بالعين المجردة"
Time منذ 19 دقيقة Views 1237
"حرس الحدود" ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما في ضباء
"حرس الحدود" ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما في ضباء
Time منذ 25 دقيقة Views 1242
موقف دوري أبطال آسيا من تأجيل المباريات
موقف دوري أبطال آسيا من تأجيل المباريات
Time منذ 30 دقيقة Views 1412
«الصحة العالمية» تحذر أطباء الأسنان من بعض العلاجات التي قد تسبب عدوى «كورونا»
«الصحة العالمية» تحذر أطباء الأسنان من بعض العلاجات التي قد تسبب عدوى «كورونا»
Time منذ 36 دقيقة Views 1389
وفاة مشجعة الهلال الشهيرة الملقبة بـ «أم الهلاليين»
وفاة مشجعة الهلال الشهيرة الملقبة بـ «أم الهلاليين»
Time منذ 43 دقيقة Views 2384
بالصور.. «الحصيني» يتوقع أمطار ورياح على عدة مناطق
بالصور.. «الحصيني» يتوقع أمطار ورياح على عدة مناطق
Time منذ 50 دقيقة Views 1545
تركي العجمة : هل يعلم لاعبو الاتحاد ما هم مقبلين عليه أم نحن نبالغ ؟
تركي العجمة : هل يعلم لاعبو الاتحاد ما هم مقبلين عليه أم نحن نبالغ ؟
Time منذ 54 دقيقة Views 349
نهاية المزح الثقيل
نهاية المزح الثقيل
Time منذ 55 دقيقة Views 415
وش عرفها بالتحطيب
وش عرفها بالتحطيب
Time منذ 57 دقيقة Views 398