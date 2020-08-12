«التعاون» يستعد لضم السنغالي عبدالله ساني لقائمة الفريق الأول

نواف السالم (صدى):
قالت مصادر بأن نادي التعاون في طريقه، لضم المهاجم السنغالي عبدالله ساني لقائمة الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في دوري أبطال آسيا.
وأوضحت المصادربأن "ساني" سيكون بديلاً عن الكاميروني "لياندر تاوامبا" المبتعد أخيرا، أن التعاون سيستفيد من سماح الاتحاد الآسيوي بقيد الصفقات الجديدة قبل استكمال مرحلة المجموعات الشهر المقبل بحسب الرياضية.
و أشارت المصادر بأن إدارة النادي تسعى لاستقطاب لاعب آسيوي لقيده في القائمة، كما تضم القائمة أجنبيين آخرين، وهما حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس، ولاعب المحور ساندرو مانويل.