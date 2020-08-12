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غرفة الشرقية تطرح 18 وظيفة شاغرة بالدمام والخبر

Time منذ ساعة
Views 1394
غرفة الشرقية تطرح 18 وظيفة شاغرة بالدمام والخبر

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت غرفة الشرقية 18 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فيما فوق، للعمل في القطاع الخاص بمدينتي الدمام والخبر.

وأوضحت الغرفة بأن الوظائف المطروحة تحت مسميات" مسؤول استقبال بالمستودع بالخبر- خدمة عملاء هاتفية بالدمام – كاتب مستودع بالخبر – ناقل وحامل طلبات المستودع بالخبر".

ولمزيد من التفاصيل والتقديم اضغط الروابط التالية

مسؤول استقبال بالمستودع بالخبر من هنـــــــــا .

- خدمة عملاء هاتفية بالدمام من هنــــــــــا .

كاتب مستودع بالخبر من هنـــــــــــا .

ناقل وحامل طلبات المستودع بالخبر من هنـــــــا .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يرحمها
نجاة محمد
ادفع عشان اكتب في تويتر انا اول وحدة راح اغادرة
ابوسلطان
الفقر في كل بلدان العالم عندنا في الخرج سعوديين ياكلون من حاويات البلدية وغيرهم في بعض المدن لاتعيبو على الناس والعيب فينا
نجاة محمد
من خاف سلم
faeiz
هذي كل شوي طالعه بفيلم متى الحلقة الأخيرة

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