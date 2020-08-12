غرفة الشرقية تطرح 18 وظيفة شاغرة بالدمام والخبر

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت غرفة الشرقية 18 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فيما فوق، للعمل في القطاع الخاص بمدينتي الدمام والخبر.
وأوضحت الغرفة بأن الوظائف المطروحة تحت مسميات" مسؤول استقبال بالمستودع بالخبر- خدمة عملاء هاتفية بالدمام – كاتب مستودع بالخبر – ناقل وحامل طلبات المستودع بالخبر".
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مسؤول استقبال بالمستودع بالخبر من هنـــــــــا .
- خدمة عملاء هاتفية بالدمام من هنــــــــــا .
كاتب مستودع بالخبر من هنـــــــــــا .
ناقل وحامل طلبات المستودع بالخبر من هنـــــــا .