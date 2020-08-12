تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

ماجد محمد (صدى):
قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" والاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباريات التصفيات القادمة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكأس آسيا الصين 2023 والتي كان من المقرّر أن تقام في فترة المباريات الدولية في أكتوبر ونوفمبر 2020 لتقام في عام 2021.
وأكد الـ "فيفا" والاتحاد الآسيوي، على أنهما سيواصلان العمل عن قرب لمراقبة الوضع في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة لمباريات التصفيات المعنية.
وأشار البيان المشترك، إلى أنه سيتم إعلان المزيد من التفاصيل عن المواعيد الجديدة للجولة القادمة من مباريات تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكأس آسيا الصين 2023 في حينه.