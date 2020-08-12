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تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

Time منذ 24 دقيقة
Views 1282
تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

ماجد محمد (صدى):
قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" والاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباريات التصفيات القادمة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكأس آسيا الصين 2023 والتي كان من المقرّر أن تقام في فترة المباريات الدولية في أكتوبر ونوفمبر 2020 لتقام في عام 2021.

وأكد الـ "فيفا" والاتحاد الآسيوي، على أنهما سيواصلان العمل عن قرب لمراقبة الوضع في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة لمباريات التصفيات المعنية.

وأشار البيان المشترك، إلى أنه سيتم إعلان المزيد من التفاصيل عن المواعيد الجديدة للجولة القادمة من مباريات تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكأس آسيا الصين 2023 في حينه.

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أحدث التعليقات

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أحياناً يكون إظهار جانب من التسامح وحسن النوايا ليس محموداً بقدر ما هو نوع من الغباء والسذاجة والضعف ينبغي إصلاحه
محسن
ماشاء الله بنات رئيس وطبيبات
غييييوووورررر
النوم سلطان
شيوووووووووووووووووووووووووون
النظافة هي عنوان تحضر الأمم والشعوب وتدل على أنها أمم راقية باخلاقها وافعالها من محافظتها على مجتمعها وبيئتها نظيفة ..... ومع الاسف اننا ندين بدين يحثنا على النظافة في البدن والمجلس وفي الماكل والمشرب لكننا لا نلتزم لا بتعاليم ديننا ولا انظمة وقوانين بلدنا الخاصة التنزه في الاماكن العامة لكن اتمنى انه تستحدث وظائف امنية للحفاظ على نظافة البيئة سواء في المتنزهات داخل المدن او خارجها ووضع غرامات مالية للمخالفين .... ومثل ما اقر نظام ساهر اتمنى ان يقر نظام الحفاظ على نظافة البيئة ويفعل
شيخين
اذا كانو صادقين يطلعو التقارير الطبية وصورة التعهد الي كتبة المتوفي وبتوقيعة والمصادقة على هاذي المستندات من قبل المسؤل الاول في الصحة ولايكون هناك تزوير لتوقيع على التعهد وبعين تكونو صادقين ان المستشفى خالي المسؤلية

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