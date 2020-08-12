النفط يصعد 1%.. "برنت" 45 دولارا و"الأمريكي" 42 دولارا

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 1.1 في المائة لتتداول عند 45 دولار للبرميل.
كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.9 في المائة ليتداول عند 42 دولار للبرميل.
و15 يوليو الجاري، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تخفيضات الإنتاج الفعلية لمجموعة "أوبك+"، التي ستبدأ مطلع آب ( أغسطس)، ستبلغ 7.7 مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة تعويضات الدول، التي كانت أقل امتثالا في الشهور الماضية.
و6 يونيو الماضي، تم تمديد اتفاق أوبك+ بخفض الانتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو المقبل.