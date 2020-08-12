الأعداد السابقة للصحيفة

الذهب يتراجع دون 1900 دولار مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

Time منذ ساعة
Views 1244
الذهب يتراجع دون 1900 دولار مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

وكالات (صدى):
تراجع الذهب بأكثر من 2 في المائة لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية، وفقا لـ"رويترز".

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 في المائة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6 في المائة إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى ستة في المائة أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 في المائة إلى 1892 دولارا.

وانخفضت أسعار الفضة 3.3 في المائة إلى 23.96 دولار للأوقية بعد أن انخفضت 15 في المائة في الجلسة السابقة.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

com
أحياناً يكون إظهار جانب من التسامح وحسن النوايا ليس محموداً بقدر ما هو نوع من الغباء والسذاجة والضعف ينبغي إصلاحه
محسن
ماشاء الله بنات رئيس وطبيبات
غييييوووورررر
النوم سلطان
شيوووووووووووووووووووووووووون
النظافة هي عنوان تحضر الأمم والشعوب وتدل على أنها أمم راقية باخلاقها وافعالها من محافظتها على مجتمعها وبيئتها نظيفة ..... ومع الاسف اننا ندين بدين يحثنا على النظافة في البدن والمجلس وفي الماكل والمشرب لكننا لا نلتزم لا بتعاليم ديننا ولا انظمة وقوانين بلدنا الخاصة التنزه في الاماكن العامة لكن اتمنى انه تستحدث وظائف امنية للحفاظ على نظافة البيئة سواء في المتنزهات داخل المدن او خارجها ووضع غرامات مالية للمخالفين .... ومثل ما اقر نظام ساهر اتمنى ان يقر نظام الحفاظ على نظافة البيئة ويفعل
شيخين
اذا كانو صادقين يطلعو التقارير الطبية وصورة التعهد الي كتبة المتوفي وبتوقيعة والمصادقة على هاذي المستندات من قبل المسؤل الاول في الصحة ولايكون هناك تزوير لتوقيع على التعهد وبعين تكونو صادقين ان المستشفى خالي المسؤلية

أخر الأخبار

وزير الإسكان: صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية اليوم
وزير الإسكان: صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية اليوم
Time منذ 10 دقائق Views 1185
ابنة عبدالرحمن أبو زهرة تهدد باللجوء للقضاء بسبب تغريدة منسوبة إليه
ابنة عبدالرحمن أبو زهرة تهدد باللجوء للقضاء بسبب تغريدة منسوبة إليه
Time منذ 17 دقيقة Views 1113
تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
Time منذ 24 دقيقة Views 1271
النفط يصعد 1%.. "برنت" 45 دولارا و"الأمريكي" 42 دولارا
النفط يصعد 1%.. "برنت" 45 دولارا و"الأمريكي" 42 دولارا
Time منذ 31 دقيقة Views 1257
إحباط محاولات تهريب أكثر من طن ونصف من الحشيش المخدر ونصف طن قات خلال شوال
إحباط محاولات تهريب أكثر من طن ونصف من الحشيش المخدر ونصف طن قات خلال شوال
Time منذ 39 دقيقة Views 1322
شركة الأهلي إسناد توفر عدة وظائف شاغرة
شركة الأهلي إسناد توفر عدة وظائف شاغرة
Time منذ 44 دقيقة Views 1312
الفلكي ‫ميشيل حايك‬ يثير رعب اللبنانيين بتوقعه حدوث كارثة في منتصف الشهر
الفلكي ‫ميشيل حايك‬ يثير رعب اللبنانيين بتوقعه حدوث كارثة في منتصف الشهر
Time منذ 49 دقيقة Views 442
بالصور.. صيانة أكثر من 190 شارع متضرر من أمطار وسيول الطائف
بالصور.. صيانة أكثر من 190 شارع متضرر من أمطار وسيول الطائف
Time منذ 54 دقيقة Views 1276
بالفيديو.. حارس مرمى مصري يعتزل كرة القدم بسبب اتهامه بنشر كورونا
بالفيديو.. حارس مرمى مصري يعتزل كرة القدم بسبب اتهامه بنشر كورونا
Time منذ 59 دقيقة Views 1409
8 أسباب للحكة في منطقة الثدي
8 أسباب للحكة في منطقة الثدي
Time منذ ساعة Views 1262