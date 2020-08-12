الذهب يتراجع دون 1900 دولار مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

وكالات (صدى):
تراجع الذهب بأكثر من 2 في المائة لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية، وفقا لـ"رويترز".
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 في المائة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6 في المائة إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى ستة في المائة أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 في المائة إلى 1892 دولارا.
وانخفضت أسعار الفضة 3.3 في المائة إلى 23.96 دولار للأوقية بعد أن انخفضت 15 في المائة في الجلسة السابقة.