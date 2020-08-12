بالفيديو.. حارس مرمى مصري يعتزل كرة القدم بسبب اتهامه بنشر كورونا

ماجد محمد (صدى):
أعلن أحمد مسعود، حارس مرمى نادي المصري، أمس الثلاثاء، عن اعتزاله كرة القدم بعد اتهامه بنشر عدوى فيروس كورونا للفريق البورسعيدي، مؤكدًا أن حالته النفسية أصبحت سيئة.
وصرح حارس مرمى الفريق المصري، في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب ONTime" عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "وُجهت عدة اتهامات لي بأنني سبب نقل فيروس كورونا لباقي الفريق بعد حضورهم لعزاء والدتي منذ 48 ساعة".
وتابع أحمد مسعود معبرًا عن استياءه: "كنت مع زملائي في الفريق بالفعل لكني لا أعاني من مشاكل مثلهم تماما، حالتي النفسية سيئة للغاية وحرصت على الخروج أمام وسائل الإعلام للإعلان عن عدم استمراري في لعب كرة القدم".
وأضاف: "في البداية كنت مثل زملائي تماما، لكني أجريت أمس (الإثنين) مسحة كورونا مرتين بمفردي بعيدا عن الفحوصات التي يجريها اتحاد الكرة، وتحولت النتيجة إلى سلبية الحمد لله"؛ مضيفًا: "لا أعرف سبب شائعة نقلي عدوى كورونا لفريق المصري، لكن مصدرها ليس مسؤولي النادي، أكن للمصري وجماهيره كل الاحترام ولهم كل التحية والتقدير، ولا توجد أي مشكلة لي مع النادي".
واختتم حديثه، قائلًا: "أعاني من ضغوط كبيرة منذ مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي المصري، لكن لم يكن لدي أي مشكلة"، في إشارة إلى تسببه في الهدف الذي سجله المغربي وليد أزارو ومنح الأهلي لقب نسخة 2018.