فيديو يكشف "الجريمة الكاملة" مع "جورج فلويد" لأول مرة

واشنطن (صدى):
سمح القضاء الأمريكي لأول مرة بالكشف عن جريمة مقتل جورج فلويد على يد ضابطين والتي اشعلت الإحتجاجات بعد 3 شهور على الحادث .
وكشف الفيديو الذي بلغت مدته ساعة تقريباً عن الجريمة كاملة على يد الضابطين توماس وألكسندر وهما اول من وصلا إلى متجر اتهم فيه جورج بتقديم ورقة نقدية مزورة قيمتها 20 دولار .
وأظهر الفيديو التعامل الوحشي مع جورج بدءً من سحبه من السيارة إلى أن كان الضحية يتوسل لرفع قدم الضابط من على عنقه حيث كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.
كما أظهر محاولة إنقاذ جورج الضعيفة في سيارة الإسعاف بعد نحو عشر دقائق من عدم سماع نبضه .
وكان مقتل "جورج " الذي عرفت إعلامياً بـ "مقتل الرجل الأسود " قد أشعلت التظاهرات ضد الرئيس الأمريكي " ترامب " والشرطة الأمريكية وشهدت تطورات كبيرة .