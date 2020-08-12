الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو يكشف "الجريمة الكاملة" مع "جورج فلويد" لأول مرة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1489
فيديو يكشف "الجريمة الكاملة" مع "جورج فلويد" لأول مرة

واشنطن (صدى):
سمح القضاء الأمريكي لأول مرة بالكشف عن جريمة مقتل جورج فلويد على يد ضابطين والتي اشعلت الإحتجاجات بعد 3 شهور على الحادث .

وكشف الفيديو الذي بلغت مدته ساعة تقريباً عن الجريمة كاملة على يد الضابطين توماس وألكسندر وهما اول من وصلا إلى متجر اتهم فيه جورج بتقديم ورقة نقدية مزورة قيمتها 20 دولار .

وأظهر الفيديو التعامل الوحشي مع جورج بدءً من سحبه من السيارة إلى أن كان الضحية يتوسل لرفع قدم الضابط من على عنقه حيث كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أظهر محاولة إنقاذ جورج الضعيفة في سيارة الإسعاف بعد نحو عشر دقائق من عدم سماع نبضه .

وكان مقتل "جورج " الذي عرفت إعلامياً بـ "مقتل الرجل الأسود " قد أشعلت التظاهرات ضد الرئيس الأمريكي " ترامب " والشرطة الأمريكية وشهدت تطورات كبيرة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسن يستاهل ما جاه
حسام الجهني
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .... أتمنى أقصى العقوبة
عادل عبدالحي حمزة
وحصل الطفل بالفعل على منحة درسية في أشهر معاهد الباليه في الولايات المتحدة وبدأ الدراسة عن بعد وسيسافر في 2021 . منحة دراسية وليس درسية
عادل عبدالحي حمزة
التي كان يستقلها الشباب
ناصر
ياجماعه احمدو الله على العافية هذي نهاية كل درب غير سوي لا احد يشمت ولا تتعقبون العورات والي يظن انه نجا بالدنيا راح ينفضح على الاشهاد بيوم لا ينفع مال ولا بنون وسبحان الله المال الحرام مثل الماء المالح لا يروي ابد وصدقوني كل الي نهبو ما استفادوا لان الاموال الي عندهم تزيدهم طمع والباري يقلبها عليهم حسره

أخر الأخبار

بالفيديو.. علاء مبارك يستعين بمسرحية عادل إمام للسخرية من تغريدات حمد بن جاسم
بالفيديو.. علاء مبارك يستعين بمسرحية عادل إمام للسخرية من تغريدات حمد بن جاسم
Time منذ 14 دقيقة Views 1422
تخلص من النكد المحيط بالمنزل في فصل الصيف بـ5 طرق
تخلص من النكد المحيط بالمنزل في فصل الصيف بـ5 طرق
Time منذ 18 دقيقة Views 1217
فيديو يكشف "الجريمة الكاملة" مع "جورج فلويد" لأول مرة
فيديو يكشف "الجريمة الكاملة" مع "جورج فلويد" لأول مرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1489
بالفيديو.. عمرو دياب يثير الجدل بتصرف جرئ مع دينا الشربيني
بالفيديو.. عمرو دياب يثير الجدل بتصرف جرئ مع دينا الشربيني
Time منذ 28 دقيقة Views 1395
اتحاد الكرة ينقلب على "السويكت" بسبب لجنة الحكام وتوقعات بقرارات مفاجئة
اتحاد الكرة ينقلب على "السويكت" بسبب لجنة الحكام وتوقعات بقرارات مفاجئة
Time منذ 34 دقيقة Views 1863
مقتل 3 أشخاص في احتجاجات على منشور مسيء للرسول في الهند
مقتل 3 أشخاص في احتجاجات على منشور مسيء للرسول في الهند
Time منذ 40 دقيقة Views 1390
الشباب يقترب من توجيه ضربة الموسم للهلال والنصر
الشباب يقترب من توجيه ضربة الموسم للهلال والنصر
Time منذ 44 دقيقة Views 2387
وظائف شاغرة بمستشفى المملكة والعيادات الإستشارية
وظائف شاغرة بمستشفى المملكة والعيادات الإستشارية
Time منذ 50 دقيقة Views 1476
مفاصل النفاق
مفاصل النفاق
Time منذ 56 دقيقة Views 168
أمينة خليل ترد على الإنتقادات: أرفض التدخل في حياتي الشخصية
أمينة خليل ترد على الإنتقادات: أرفض التدخل في حياتي الشخصية
Time منذ 56 دقيقة Views 1322