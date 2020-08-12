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إحباط محاولات تهريب أكثر من طن ونصف من الحشيش المخدر ونصف طن قات خلال شوال

Time منذ 39 دقيقة
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إحباط محاولات تهريب أكثر من طن ونصف من الحشيش المخدر ونصف طن قات خلال شوال

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت بتوفيق الله خلال شهر شوال من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه "1513" كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و "660" كيلو جراماً من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم "87" شخصاً، بينهم "51" متهماً من الجنسية الأثيوبية ، و"19" متهماً من الجنسية اليمنية، و"17" متهماً سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المهربين مستمرون في أعمالهم الإجرامية في أبشع استغلال لمثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لبث سمومهم وتسويق مهرباتهم، غير مبالين بما يتم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، ولكن يقظة رجال حرس الحدود وبسالتهم كانت لهم بالمرصاد ولله الحمد، مشدداً على أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

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أحدث التعليقات

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أحياناً يكون إظهار جانب من التسامح وحسن النوايا ليس محموداً بقدر ما هو نوع من الغباء والسذاجة والضعف ينبغي إصلاحه
محسن
ماشاء الله بنات رئيس وطبيبات
غييييوووورررر
النوم سلطان
شيوووووووووووووووووووووووووون
النظافة هي عنوان تحضر الأمم والشعوب وتدل على أنها أمم راقية باخلاقها وافعالها من محافظتها على مجتمعها وبيئتها نظيفة ..... ومع الاسف اننا ندين بدين يحثنا على النظافة في البدن والمجلس وفي الماكل والمشرب لكننا لا نلتزم لا بتعاليم ديننا ولا انظمة وقوانين بلدنا الخاصة التنزه في الاماكن العامة لكن اتمنى انه تستحدث وظائف امنية للحفاظ على نظافة البيئة سواء في المتنزهات داخل المدن او خارجها ووضع غرامات مالية للمخالفين .... ومثل ما اقر نظام ساهر اتمنى ان يقر نظام الحفاظ على نظافة البيئة ويفعل
شيخين
اذا كانو صادقين يطلعو التقارير الطبية وصورة التعهد الي كتبة المتوفي وبتوقيعة والمصادقة على هاذي المستندات من قبل المسؤل الاول في الصحة ولايكون هناك تزوير لتوقيع على التعهد وبعين تكونو صادقين ان المستشفى خالي المسؤلية

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