الإمارات تسمح بعودة المقيمين تلقائياً دون إجراءات الموافقة

أبوظبي (صدى):
قررت الحكومة الإماراتية اعتماد المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين بالإكتفاء بالموافقة المسبقة دون الحاجة إلى التسجيل وإنتظار الحصول على موافقة جديدة .
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ اليوم 12 / اغسطس / 2020 م ، مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمدارس والجامعات والأنشطة التجارية والمرافق الإجتماعية وغيرها .
وبادرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الإتحادية للهوية والجنسية بإعتماد القرار على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية عند وصول المقيمين وفقاً للبرتوكولات المعمول بها .