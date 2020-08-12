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الإمارات تسمح بعودة المقيمين تلقائياً دون إجراءات الموافقة

Time منذ ساعة
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الإمارات تسمح بعودة المقيمين تلقائياً دون إجراءات الموافقة

أبوظبي (صدى):
قررت الحكومة الإماراتية اعتماد المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين بالإكتفاء بالموافقة المسبقة دون الحاجة إلى التسجيل وإنتظار الحصول على موافقة جديدة .

ويسري القرار اعتباراً من تاريخ اليوم 12 / اغسطس / 2020 م ، مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمدارس والجامعات والأنشطة التجارية والمرافق الإجتماعية وغيرها .

وبادرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الإتحادية للهوية والجنسية بإعتماد القرار على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية عند وصول المقيمين وفقاً للبرتوكولات المعمول بها .

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أحدث التعليقات

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أحياناً يكون إظهار جانب من التسامح وحسن النوايا ليس محموداً بقدر ما هو نوع من الغباء والسذاجة والضعف ينبغي إصلاحه
محسن
ماشاء الله بنات رئيس وطبيبات
غييييوووورررر
النوم سلطان
شيوووووووووووووووووووووووووون
النظافة هي عنوان تحضر الأمم والشعوب وتدل على أنها أمم راقية باخلاقها وافعالها من محافظتها على مجتمعها وبيئتها نظيفة ..... ومع الاسف اننا ندين بدين يحثنا على النظافة في البدن والمجلس وفي الماكل والمشرب لكننا لا نلتزم لا بتعاليم ديننا ولا انظمة وقوانين بلدنا الخاصة التنزه في الاماكن العامة لكن اتمنى انه تستحدث وظائف امنية للحفاظ على نظافة البيئة سواء في المتنزهات داخل المدن او خارجها ووضع غرامات مالية للمخالفين .... ومثل ما اقر نظام ساهر اتمنى ان يقر نظام الحفاظ على نظافة البيئة ويفعل
شيخين
اذا كانو صادقين يطلعو التقارير الطبية وصورة التعهد الي كتبة المتوفي وبتوقيعة والمصادقة على هاذي المستندات من قبل المسؤل الاول في الصحة ولايكون هناك تزوير لتوقيع على التعهد وبعين تكونو صادقين ان المستشفى خالي المسؤلية

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