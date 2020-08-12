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شركة الأهلي إسناد توفر عدة وظائف شاغرة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1312
شركة الأهلي إسناد توفر عدة وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، بمسمى "مستشار مبيعات التمويل العقاري".

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وصبيا، ونجران، والخبر، وخميس مشيط، والجبيل، وجازان، وجدة، والدمام، وعرعر، والطائف، والباحة، والأحساء، وأبو عريش، وأبها، والباحة).

وأشارت إلى أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2020، وذلك على الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

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أحياناً يكون إظهار جانب من التسامح وحسن النوايا ليس محموداً بقدر ما هو نوع من الغباء والسذاجة والضعف ينبغي إصلاحه
محسن
ماشاء الله بنات رئيس وطبيبات
غييييوووورررر
النوم سلطان
شيوووووووووووووووووووووووووون
النظافة هي عنوان تحضر الأمم والشعوب وتدل على أنها أمم راقية باخلاقها وافعالها من محافظتها على مجتمعها وبيئتها نظيفة ..... ومع الاسف اننا ندين بدين يحثنا على النظافة في البدن والمجلس وفي الماكل والمشرب لكننا لا نلتزم لا بتعاليم ديننا ولا انظمة وقوانين بلدنا الخاصة التنزه في الاماكن العامة لكن اتمنى انه تستحدث وظائف امنية للحفاظ على نظافة البيئة سواء في المتنزهات داخل المدن او خارجها ووضع غرامات مالية للمخالفين .... ومثل ما اقر نظام ساهر اتمنى ان يقر نظام الحفاظ على نظافة البيئة ويفعل
شيخين
اذا كانو صادقين يطلعو التقارير الطبية وصورة التعهد الي كتبة المتوفي وبتوقيعة والمصادقة على هاذي المستندات من قبل المسؤل الاول في الصحة ولايكون هناك تزوير لتوقيع على التعهد وبعين تكونو صادقين ان المستشفى خالي المسؤلية

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