شركة الأهلي إسناد توفر عدة وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، بمسمى "مستشار مبيعات التمويل العقاري".
وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وصبيا، ونجران، والخبر، وخميس مشيط، والجبيل، وجازان، وجدة، والدمام، وعرعر، والطائف، والباحة، والأحساء، وأبو عريش، وأبها، والباحة).
وأشارت إلى أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2020، وذلك على الرابط التالي من هنــــــــــــا .