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اللقاح الروسي يلقي الضوء على ابنتي بوتين " إحداهما راقصة "

Time منذ ساعة
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اللقاح الروسي يلقي الضوء على ابنتي بوتين " إحداهما راقصة "

موسكو (صدى):
ألقى نبأ تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا، الضوء على ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين، حيث شاركت إحداهما في تجربة اللقاح.

وظهرت التساؤلات خصوصاً في ظل غياب أسرة الرئيس الروسي عن الشأن العام، وندرة ظهورهم.

ودرست الابنة الكبرى لبوتين " ماريا " علم الأحياء والتحقت بكلية الطب في موسكو وهي طبيبة متخصصة في الغدد الصماء ولها الفضل في تطوير الهندسة الوراثية.

وتخصصت الابنة الصغرى " كاترينا " في الدراسات الآسيوية في الكلية، والتحقت الفتاتان بالجامعة بهويات مزيفة.

تعمل ماريا، البالغة من العمر 35 عامًا، باحثة طبية وتعيش في موسكو مع زوجها الهولندي جوريت فاسين.

فيما فضلت كاترينا 33 عاما، احتراف الرقص، وتشغل منصب رفيعا في جامعة موسكو، وتستثمر أموالها بقيمة 1.7 مليار دولار.

وكانت كاترينا قد تزوجت بملياردير روسي في عام 2013، لكنها انفصلت عنه عام 2018.

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أحدث التعليقات

جعفر السهلي
ودنا يمسكون اخطبوط الرياض اتوقع حجمه أكبر
سردار
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
ابو عمار
الله يكفينا شرها
صبغت اللا مبددي
الله يحفظ الملك سلمان
ابو عمار
خبره مغربيه

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