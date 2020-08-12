الأعداد السابقة للصحيفة

معاناة مواطنة لاستخراج إثبات الولادة بعدما وضعت مولودها بالمنزل

Time منذ ساعة
Views 1798
Comment 2
معاناة مواطنة لاستخراج إثبات الولادة بعدما وضعت مولودها بالمنزل

القطيف‎ (صدى):
تواجه مواطنة في القطيف، أزمة في استخراج إثبات الولادة، وذلك بعدما وضعت مولودها بالمنزل بسبب المخاض المفاجئ.

وأوضحت أنها ذهبت لمستشفى الولادة بالدمام لرعايتها هي ومولودها، وذلك بعد قطع الحبل السري بمساعدة زوجها في المنزل.

وأشارت إلى أنها لم تحصل على أوراق تبليغ الولادة من المستشفى، والأحوال المدنية طلبت منها تحليل DNA كما طلبت الصحة منها شهود لإثبات نسب المولود.

وتناشد المواطنة الجهات المعنية بإنهاء معانتها وتسجيل المولود الذي بلغ 6 أشهر، في بطاقة العائلة، لافتة إلى أنه بحاجة لتطعيمات ومتابعة مع الأطباء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو حسن
لا حول ولالا قوة الا بالله ... كل هذا في أطهر بقاع الأرض .. أستغفر الله العظيم ... أتمنى إغلاق المطعم وإيقاع أقصى العقوبة عليه وأيضاً التشهير بفعلته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

أخر الأخبار

تعليق " مدني عسير " على ظهور ثعبان ضخم بمنطقة جبلية
تعليق " مدني عسير " على ظهور ثعبان ضخم بمنطقة جبلية
Time منذ 22 دقيقة Views 1730
عقد قران الملازم عبدالله عبده أبوعيشة على ابنة الأستاذ حسين بن غازي علي آل غازي
عقد قران الملازم عبدالله عبده أبوعيشة على ابنة الأستاذ حسين بن غازي علي آل غازي
Time منذ 37 دقيقة Views 1166
معاناة مواطنة لاستخراج إثبات الولادة بعدما وضعت مولودها بالمنزل
معاناة مواطنة لاستخراج إثبات الولادة بعدما وضعت مولودها بالمنزل
Time منذ ساعة Views 1798
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1472
ألمانيا تشكك في سلامة اللقاح الروسي
ألمانيا تشكك في سلامة اللقاح الروسي
Time منذ ساعة Views 1660
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1458
بالصور..رجل يشعل النار في نفسه لإقناع حبيبته بالزواج منه
بالصور..رجل يشعل النار في نفسه لإقناع حبيبته بالزواج منه
Time منذ ساعتين Views 791
بالفيديو..سيدة تسد جوعها من القمامة تحت ظل أردوغان
بالفيديو..سيدة تسد جوعها من القمامة تحت ظل أردوغان
Time منذ ساعتين Views 1797
بالفيديو.. لحظة هروب متحدث التحالف الدولي أثناء سقوط صاروخ ببغداد
بالفيديو.. لحظة هروب متحدث التحالف الدولي أثناء سقوط صاروخ ببغداد
Time منذ 3 ساعات Views 2890
خاصية جديدة بتويتر لتحديد من يمكنه الرد على التغريدة
خاصية جديدة بتويتر لتحديد من يمكنه الرد على التغريدة
Time منذ 3 ساعات Views 1692