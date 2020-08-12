خاصية جديدة بتويتر لتحديد من يمكنه الرد على التغريدة

وكالات (صدى):
طرح " تويتر " رسميًا، خاصية جديدة تمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في محادثاتهم.
وتتيح الإعدادات التي باتت متوفرة لجميع مستخدمي "تويتر" التحكم الكامل بالمحادثات الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية إجراء مناقشات هادفة بالطريقة التي تريحهم.
وتسمح باختيار من يمكنه الرد على تغريداتك بشكل استباقي، وذلك من خلال ثلاث خيارات سهلة:
1. يمكن للجميع الرد (الإعداد الافتراضي).
2. يمكن للأشخاص الذين تتابعهم الرد.
3. يمكن الرد من قبل الأشخاص الذين تحددهم ضمن التغريدة.
كما ستظهر أيقونة الرد باللون الرمادي للأشخاص الذين لا يمكنهم الرد.
- وسيظل بإمكان الأشخاص الذين لا يمكنهم الرد، رؤية التغريدات وإعادة التغريد والتغريد المترافق مع التعليق والمشاركة وإبداء الإعجاب بتلك التغريدات.