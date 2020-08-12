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خاصية جديدة بتويتر لتحديد من يمكنه الرد على التغريدة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1272
خاصية جديدة بتويتر لتحديد من يمكنه الرد على التغريدة

وكالات (صدى):
طرح " تويتر " رسميًا، خاصية جديدة تمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في محادثاتهم.

وتتيح الإعدادات التي باتت متوفرة لجميع مستخدمي "تويتر" التحكم الكامل بالمحادثات الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية إجراء مناقشات هادفة بالطريقة التي تريحهم.

وتسمح باختيار من يمكنه الرد على تغريداتك بشكل استباقي، وذلك من خلال ثلاث خيارات سهلة:

1. يمكن للجميع الرد (الإعداد الافتراضي).

2. يمكن للأشخاص الذين تتابعهم الرد.

3. يمكن الرد من قبل الأشخاص الذين تحددهم ضمن التغريدة.

كما ستظهر أيقونة الرد باللون الرمادي للأشخاص الذين لا يمكنهم الرد.

  1. وسيظل بإمكان الأشخاص الذين لا يمكنهم الرد، رؤية التغريدات وإعادة التغريد والتغريد المترافق مع التعليق والمشاركة وإبداء الإعجاب بتلك التغريدات.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
نصر زعلان ترا هذا نظام الصحف كلها حتى القنوات إذا مضايقتك الأعلانات رح شف يمكن فتحو صحيفة اسمها شاهد مثل قناة شاهد بدون اعلانات،، الاعلانات مهمة وأنا وكثير من الشباب نستفيد منها في كثير من الأعمال
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قبل قليل كنت في حديقة العدل في بنات متجمعات حول جلسه ومسوين شموع وكيك وحلا ويسلمون ع بعضهن وبوس وضم وحضن التفت لأم عبدالله الي كانت تسوي لي كوب القهوة قلت ياخاله هذيلن اشفيهم انجنو!! قالت الشكوى لله ياولدي ماخلا الأمراض تزيد الا هذي الشغلات انا والله مااجلسن معهن وترا كل ليلة زي كذا!! عرفت ليش الاصابابات بين الأناث في تزايد لا ويناظرون لي زي الي تقول عطنا سنابك لو سمحت،، ناقص وجع راس انا😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
للأسف المجاهرة باالمعاصي صارت مثل شرب الماء ولا أعلم من يشجعهم ويقف خلف ذلك لكن مانقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زهرة العمرة حي هاديء ومافيه مشاكل كثيرة بس تعال شف الشرايع كيف

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