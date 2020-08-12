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التشهير بسيدة أعمال بحرينية لإدانتها بالغش في أجهزة الاتصالات بالرياض

Time منذ 4 ساعات
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التشهير بسيدة أعمال بحرينية لإدانتها بالغش في أجهزة الاتصالات بالرياض

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بصاحبة مؤسسة ووكيلها من جنسية بحرينية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بمخالفة أنظمة مكافحة الغش التجاري، والبيانات والعلامات التجارية، وثبوت تورط القائمين على المنشأة الواقعة بحي المرسلات في الرياض بحيازة وعرض توصيلات وشواحن وسماعات جوالات مقلدة، وغير مطابقة للمواصفات ولا تحمل أي بيانات تجارية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي الأنظمة التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
نصر زعلان ترا هذا نظام الصحف كلها حتى القنوات إذا مضايقتك الأعلانات رح شف يمكن فتحو صحيفة اسمها شاهد مثل قناة شاهد بدون اعلانات،، الاعلانات مهمة وأنا وكثير من الشباب نستفيد منها في كثير من الأعمال
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قبل قليل كنت في حديقة العدل في بنات متجمعات حول جلسه ومسوين شموع وكيك وحلا ويسلمون ع بعضهن وبوس وضم وحضن التفت لأم عبدالله الي كانت تسوي لي كوب القهوة قلت ياخاله هذيلن اشفيهم انجنو!! قالت الشكوى لله ياولدي ماخلا الأمراض تزيد الا هذي الشغلات انا والله مااجلسن معهن وترا كل ليلة زي كذا!! عرفت ليش الاصابابات بين الأناث في تزايد لا ويناظرون لي زي الي تقول عطنا سنابك لو سمحت،، ناقص وجع راس انا😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
للأسف المجاهرة باالمعاصي صارت مثل شرب الماء ولا أعلم من يشجعهم ويقف خلف ذلك لكن مانقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زهرة العمرة حي هاديء ومافيه مشاكل كثيرة بس تعال شف الشرايع كيف

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