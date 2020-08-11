الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
ثعبان يهاجم قطيع أغنام ويقضي عليهم بعسير
منذ ساعة
1933
1
عسير (صدى):
تسبب ثعبان سام في نفوق عدد من الأغنام، بعد مهاجمته لقطيع في منطقة عسير.
وأسفر هجوم الثعبان عن نفوق 9 من الأغنام، فيما تم قتله بمساعدة الأهالي.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. لحظة رصد ثعبان ضخم غريب الشكل بمنطقة جبلية
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
متابع
زيادة الاصابات بسبب كثرة الفحص
نصر
كل الصحيفه اعلانات صحيفه صدى اصبحت بلا محتوى غير الاعلانات شي عجيب !!
458
الفوز في المباريات الثلاث القادمة ياخذ الدوري رسميا
سعودي مخضرم
الله من الخرط
باسل
الله يغفرله ويرحمه ويحمينا ويحمي جميع المسلمين
أخر الأخبار
والدان يواجهان السجن 20 عامًا بعدما نسيا طفلهما داخل السيارة
منذ 14 دقيقة
140
وفاة مذيعة مصرية بعد صراع مع السرطان
منذ 20 دقيقة
1186
ضبط مقيمة مارست الطب بلا مؤهلات بحائل
منذ ساعة
1736
ثعبان يهاجم قطيع أغنام ويقضي عليهم بعسير
منذ ساعة
1933
بالفيديو..إليسا تستنكر تقديم المساعدات أمام الكاميرات: اللبنانيين ما تعودوا على الذل
منذ ساعة
1450
خالد العقيلي : أول ما كنا نحس بالديربي بسبب التهيئة النفسية
منذ ساعة
289
بغداد تلغي زيارة وزير دفاع تركيا
منذ ساعة
1560
مدير مدرسة يطلب رشوة من الطلاب نظير نجاحهم
منذ ساعة
501
توامبا: «قرار منعي من التعاقد مع أندية سعودية صادم»
منذ ساعة
2081
شاهد.. الشيخ المصلح يوضح نصيب مَن يترك بعض النوافل من الجنة
منذ ساعتين
803