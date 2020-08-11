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ثعبان يهاجم قطيع أغنام ويقضي عليهم بعسير

Time منذ ساعة
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ثعبان يهاجم قطيع أغنام ويقضي عليهم بعسير

عسير (صدى):
تسبب ثعبان سام في نفوق عدد من الأغنام، بعد مهاجمته لقطيع في منطقة عسير.

وأسفر هجوم الثعبان عن نفوق 9 من الأغنام، فيما تم قتله بمساعدة الأهالي.

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متابع
زيادة الاصابات بسبب كثرة الفحص
نصر
كل الصحيفه اعلانات صحيفه صدى اصبحت بلا محتوى غير الاعلانات شي عجيب !!
458
الفوز في المباريات الثلاث القادمة ياخذ الدوري رسميا
سعودي مخضرم
الله من الخرط
باسل
الله يغفرله ويرحمه ويحمينا ويحمي جميع المسلمين

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