بغداد تلغي زيارة وزير دفاع تركيا

بغداد (صدى):
ألغت وزارة الخارجية العراقية، أمس الثلاثاء، زيارة وزير الدفاع التركي، معلنة استدعاء سفير أنقرة لديها على خلفية مقتل ضابطين عراقيين في هجوم تركي بطائرة مسيّرة شمال العراق.
ومن المقرر أن يتم تسليم السفير التركي، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات.
وأدانت الرئاسة العراقية، الثلاثاء، الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية، فيما دعا البرلمان العراقي مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية.
وقالت الرئاسة في بيان لها: " ندين الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا من خلال طائرة استهدفت منطقة سيد كان في إقليم كردستان، وإن الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة العراق، ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وعلاقات حسن الجوار " .