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تفاصيل مقتل ممرض على يد مريض بالرياض

Time منذ ساعة
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تفاصيل مقتل ممرض على يد مريض بالرياض

الرياض (صدى):
كشف ابن عم الممرض عبدالكريم المطيري، الذي قٌتل أن الأسرة فجعت يوم أمس باتصال المستشفى، يبلغهم بمقتل ابنهم خلال تأدية عمله في تقديم العلاج لأحد المرضى بالرياض.

قال المطيري لقناة " العربية " إن "عبد الكريم قام بالاتصال بوالد المستفيد من العلاج النفسي، لكي يوصله إلى منزله، وأبلغه بعد تواجده، أن ابنه المريض في المنزل بمفرده، بإمكانه تقديم الجرعة العلاجية له، وما إن دخل المنزل حتى داهمه المريض بطعنات أودت بحياته".

وأضاف : "لا نصدق ما حدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعبد الكريم يبلغ من العمر 28 عاما، ولديه ثلاث بنات صغيرات، ومشهود له بحب الخير والطيبة والكرم والأخلاق الفاضلة"

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
😂😂😂😂 رباعيات وخماسيات الخيام أثقلت مضاجعهم بنو حالمي وقرنبع وبنو فقر!! وخرقة الضراطي وميداليات وكتشب حراااااق 🕺وبعد هدف قوميز العالمي بدأو يتخبطون في التعاقدات على بالهم بجيبو دوري أبطال آسيا ههههه والله وبالله وتا الله ما تحلمووون فيه يا شلة زميره وابو قرنبع 😂😂 عطو اللعيبة فلوسهم المتأخرة مثل العنزي والفريدي ونور وغالب وغيرهم كثير..
ابن حزم
جميل
نصراوي سابق
اتحدى رئيس النصر صفوان السويكت أن يدفع مليون ريال للعويس .. والوعد قدام خزينة فارغة ويُحمل نادي النصر ديون شهريه ، وبعد أن يخسر الدوري والكاس يطلب إعفائه أو يستقيل أو يهرب !!!
ابن حزم
هذا الشغل الصح
ابو سلطان
تكفوووووووان يا نزاهة تراى اشكااااااالهم واااااااجد ...ويتشابهون ويتشابهووون...

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