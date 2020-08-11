تفاصيل مقتل ممرض على يد مريض بالرياض

الرياض (صدى):
كشف ابن عم الممرض عبدالكريم المطيري، الذي قٌتل أن الأسرة فجعت يوم أمس باتصال المستشفى، يبلغهم بمقتل ابنهم خلال تأدية عمله في تقديم العلاج لأحد المرضى بالرياض.
قال المطيري لقناة " العربية " إن "عبد الكريم قام بالاتصال بوالد المستفيد من العلاج النفسي، لكي يوصله إلى منزله، وأبلغه بعد تواجده، أن ابنه المريض في المنزل بمفرده، بإمكانه تقديم الجرعة العلاجية له، وما إن دخل المنزل حتى داهمه المريض بطعنات أودت بحياته".
وأضاف : "لا نصدق ما حدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعبد الكريم يبلغ من العمر 28 عاما، ولديه ثلاث بنات صغيرات، ومشهود له بحب الخير والطيبة والكرم والأخلاق الفاضلة"