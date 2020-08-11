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"التجارة" تشهر بصاحبة مؤسسة ووكيلها جراء الغش في أجهزة الاتصالات

Time منذ ساعة
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"التجارة" تشهر بصاحبة مؤسسة ووكيلها جراء الغش في أجهزة الاتصالات

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بصاحبة مؤسسة ووكيلها من جنسية بحرينية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بمخالفة أنظمة مكافحة الغش التجاري، والبيانات والعلامات التجارية، وثبوت تورط القائمين على المنشأة الواقعة بحي المرسلات في الرياض بحيازة وعرض توصيلات وشواحن وسماعات جوالات مقلدة، وغير مطابقة للمواصفات ولا تحمل أي بيانات تجارية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي الأنظمة التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
😂😂😂😂 رباعيات وخماسيات الخيام أثقلت مضاجعهم بنو حالمي وقرنبع وبنو فقر!! وخرقة الضراطي وميداليات وكتشب حراااااق 🕺وبعد هدف قوميز العالمي بدأو يتخبطون في التعاقدات على بالهم بجيبو دوري أبطال آسيا ههههه والله وبالله وتا الله ما تحلمووون فيه يا شلة زميره وابو قرنبع 😂😂 عطو اللعيبة فلوسهم المتأخرة مثل العنزي والفريدي ونور وغالب وغيرهم كثير..
ابن حزم
جميل
نصراوي سابق
اتحدى رئيس النصر صفوان السويكت أن يدفع مليون ريال للعويس .. والوعد قدام خزينة فارغة ويُحمل نادي النصر ديون شهريه ، وبعد أن يخسر الدوري والكاس يطلب إعفائه أو يستقيل أو يهرب !!!
ابن حزم
هذا الشغل الصح
ابو سلطان
تكفوووووووان يا نزاهة تراى اشكااااااالهم واااااااجد ...ويتشابهون ويتشابهووون...

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