الأعداد السابقة للصحيفة

رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تُطلق حسابًا بالعربية على "تويتر"

Time منذ 12 دقيقة
Views 1221
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تُطلق حسابًا بالعربية على "تويتر"

الرياض (صدى):
أطلقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين حساباً رسمياً على منصة تويتر باللغة العربية يستهدف الجمهور السعودي تحت اسم @inspirethewld، وذلك بهدف التعريف بدور المملكة المحوري بصفتها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020م كجزء من استعدادها لاحتضان قمة القادة في نوفمبر المقبل، وكذلك للتعريف بالمواضيع والقضايا الرئيسية التي تناقشها المجموعة هذا العام.

وتترأس المملكة مجموعة العشرين لعام 2020م تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، فيما ستواصل العمل خلال الأشهر القادمة على وضع أهم المواضيع والقضايا الدولية على منصة الحوار تحت إطار جائحة كوفيد - 19.

وتعد مجموعة العشرين منتدى اقتصادي دولي، يقام سنوياً وتستضيفه إحدى دول المجموعة المكونة من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي التي تشكل 80 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، 75 % من التجارة العالمية و 65 % من سكان العالم، كما تقود المجموعة دفة العمل في أهم القضايا المحورية حول العالم، التي تتعلق بشكل أساسي بالنظام الاقتصادي وتمتد إلى العديد من القضايا البيئية والإنسانية، ويقع عليها دور إصلاحي وتنموي ضخم في ظل الظروف الاقتصادية والتنموية غير المستقرة في عدد من الدول حول العالم.

وتتوزع أعمال مجموعة العشرين إلى ثلاثة مسارات؛ مسار الشيربا Sherpa Track الذي يركز على مجالات الزراعة والتنمية والاقتصاد الرقمي والصحة والتعليم، والمسار المالي Finance Track الذي يرأسه وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ووكلاؤهم وتأتي في مقدمة المحاور الأساسية للمسار المالي الاقتصادات الكلية وتطوير البنية التحتية والتشريعات المالية والاندماج المالي والضرائب الدولية. وأخيراً، مجموعات التواصل Engagement Groups وهي مجموعات مستقلة تمثل المجتمع المدني ومؤسساته والقطاع الخاص والاتحاد التجاري والمجتمع العلمي والمفكرون والباحثون، وتتضمن مجموعات المشاركة: مجموعة الأعمال (B20)، مجموعة الشؤون المدنية (C20) ،مجموعة العمل (L20)، مجموعة العلوم (S20)، مجموعة الفكر (T20)، مجموعة المرأة (W20)، مجموعة الشباب (Y20)، مجموعة الشؤون الحضرية (U20).

وللحصول على المزيد من المعلومات حول مجموعة العشرين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . وفـي مــكه المـكرمه بغــد . اللـهم لا تــؤآخـذنـا بِمـا فعـل السُفـهاء مِنـا .
abdul
وسيلدينفافيل ؟ ايش هذا العقار ؟ هل المقصود سيلدينافيل ؟ هذا العقار خاص بالشياب عبارة عن اسم جنيس لحبوب ڤاياغرا . ولا اظن هذا الشاب كان بيستعمله او بحاجة اليه. ولكن ينفع اضافته في القائمة لتبرير وفاته وعدم تحمل المستشفي اي مسؤولية في وفاته. اهله مفروض يعملون تشريح مستقل للجثة.
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايادي الحراميه .. .. ماجوا لبلادنا لدورة الرزق الحلال ، بل جاؤوا للإجرام والنشل والإفساد ..

أخر الأخبار

رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تُطلق حسابًا بالعربية على "تويتر"
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تُطلق حسابًا بالعربية على "تويتر"
Time منذ 12 دقيقة Views 1221
الدوسري : هل لاعبي النصر شعروا بالارتياح النفسي بعد أن خطفوا فوز غير شرعي أمام الاتفاق
الدوسري : هل لاعبي النصر شعروا بالارتياح النفسي بعد أن خطفوا فوز غير شرعي أمام الاتفاق
Time منذ 17 دقيقة Views 202
خالد السبع : راح يرجع النصر 20 سنة ورى اذا استمر النصراويين في ترديد اسطوانة التحكيم
خالد السبع : راح يرجع النصر 20 سنة ورى اذا استمر النصراويين في ترديد اسطوانة التحكيم
Time منذ 18 دقيقة Views 157
النصر يتقدم بعرض للتعاقد مع لاعب آخر من الأهلي
النصر يتقدم بعرض للتعاقد مع لاعب آخر من الأهلي
Time منذ 37 دقيقة Views 1798
تاريخ ميلاد والدة الملك عبدالعزيز يثير الحيرة
تاريخ ميلاد والدة الملك عبدالعزيز يثير الحيرة
Time منذ 54 دقيقة Views 2292
اصطدام مركبة وشاحنة في الطائف
اصطدام مركبة وشاحنة في الطائف
Time منذ ساعة Views 1503
نهاية مؤلمة لعروس مغربية اثناء الزفة
نهاية مؤلمة لعروس مغربية اثناء الزفة
Time منذ ساعة Views 458
رايق على الاخير
رايق على الاخير
Time منذ ساعة Views 413
وش يفكك منها
وش يفكك منها
Time منذ ساعة Views 327
السماح بفتح المقاهي لتقديم الشيشة بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية
السماح بفتح المقاهي لتقديم الشيشة بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية
Time منذ ساعة Views 2066