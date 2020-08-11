توخيل يوضح موقف مبابي في مباراة أتالانتا

وكالات (صدى):
قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان إنه من المحتمل أن ينضم كيليان مبابي إليهم في مباراة فريقه ضد أتالانتا الإيطالي، في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.
وأضاف توخيل في المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء: "ستكون مباراة صعبة للغاية، هذا أمر مؤكد، نحن فريق قادر على المنافسة ويسعدنا أن نخوض هذه المباراة".
وتابع : "إذا شارك مبابي بشكل جيد في التدريبات اليوم، فسوف يتواجد معنا في لقاء الغد أمام أتالانتا".
وتعرض مبابي لإصابة على مستوى كاحله الأيمن في نهائي كأس فرنسا أمام سانت إتيان أواخر يوليو الماضي، غاب على إثرها عن نهائي كأس الرابطة الفرنسية أمام ليون.