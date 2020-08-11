الأعداد السابقة للصحيفة

توخيل يوضح موقف مبابي في مباراة أتالانتا

Time منذ ساعة
Views 1434
توخيل يوضح موقف مبابي في مباراة أتالانتا

وكالات (صدى):
قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان إنه من المحتمل أن ينضم كيليان مبابي إليهم في مباراة فريقه ضد أتالانتا الإيطالي، في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.

وأضاف توخيل في المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء: "ستكون مباراة صعبة للغاية، هذا أمر مؤكد، نحن فريق قادر على المنافسة ويسعدنا أن نخوض هذه المباراة".

وتابع : "إذا شارك مبابي بشكل جيد في التدريبات اليوم، فسوف يتواجد معنا في لقاء الغد أمام أتالانتا".

وتعرض مبابي لإصابة على مستوى كاحله الأيمن في نهائي كأس فرنسا أمام سانت إتيان أواخر يوليو الماضي، غاب على إثرها عن نهائي كأس الرابطة الفرنسية أمام ليون.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
😂😂😂😂 رباعيات وخماسيات الخيام أثقلت مضاجعهم بنو حالمي وقرنبع وبنو فقر!! وخرقة الضراطي وميداليات وكتشب حراااااق 🕺وبعد هدف قوميز العالمي بدأو يتخبطون في التعاقدات على بالهم بجيبو دوري أبطال آسيا ههههه والله وبالله وتا الله ما تحلمووون فيه يا شلة زميره وابو قرنبع 😂😂 عطو اللعيبة فلوسهم المتأخرة مثل العنزي والفريدي ونور وغالب وغيرهم كثير..
ابن حزم
جميل
نصراوي سابق
اتحدى رئيس النصر صفوان السويكت أن يدفع مليون ريال للعويس .. والوعد قدام خزينة فارغة ويُحمل نادي النصر ديون شهريه ، وبعد أن يخسر الدوري والكاس يطلب إعفائه أو يستقيل أو يهرب !!!
ابن حزم
هذا الشغل الصح
ابو سلطان
تكفوووووووان يا نزاهة تراى اشكااااااالهم واااااااجد ...ويتشابهون ويتشابهووون...

أخر الأخبار

بغداد تلغي زيارة وزير دفاع تركيا
بغداد تلغي زيارة وزير دفاع تركيا
Time منذ دقيقتين Views 1074
مدير مدرسة يطلب رشوة من الطلاب نظير نجاحهم
مدير مدرسة يطلب رشوة من الطلاب نظير نجاحهم
Time منذ 10 دقائق Views 151
توامبا: «قرار منعي من التعاقد مع أندية سعودية صادم»
توامبا: «قرار منعي من التعاقد مع أندية سعودية صادم»
Time منذ 29 دقيقة Views 1609
شاهد.. الشيخ المصلح يوضح نصيب مَن يترك بعض النوافل من الجنة
شاهد.. الشيخ المصلح يوضح نصيب مَن يترك بعض النوافل من الجنة
Time منذ 31 دقيقة Views 427
مساعد العبدلي : الهلال بنسبة 99% حسم اللقب
مساعد العبدلي : الهلال بنسبة 99% حسم اللقب
Time منذ 38 دقيقة Views 205
حسين الشريف : عادل جمجوم هو من تسبب بنكسة الاتحاد
حسين الشريف : عادل جمجوم هو من تسبب بنكسة الاتحاد
Time منذ 39 دقيقة Views 253
حسين الشريف : بعض الإعلاميين يثيرون " الفتنة "
حسين الشريف : بعض الإعلاميين يثيرون " الفتنة "
Time منذ 41 دقيقة Views 190
شاهد.. أفعى سامة نادرة ذات رأسين تٌثير الرعب
شاهد.. أفعى سامة نادرة ذات رأسين تٌثير الرعب
Time منذ 53 دقيقة Views 532
صورة تاريخية للأمراء خلال أدائهم العرضة السعودية بمناسبة تولي الملك سعود
صورة تاريخية للأمراء خلال أدائهم العرضة السعودية بمناسبة تولي الملك سعود
Time منذ 53 دقيقة Views 1666
صالح النعيمة يغازل الاتحاد: «سيبقى العميد كبير كعادته»
صالح النعيمة يغازل الاتحاد: «سيبقى العميد كبير كعادته»
Time منذ ساعة Views 1759