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تاريخ ميلاد والدة الملك عبدالعزيز يثير الحيرة

Time منذ 54 دقيقة
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تاريخ ميلاد والدة الملك عبدالعزيز يثير الحيرة

عادل الحربي (صدى):
من غير المعروف متى وُلدت الأميرة سارة السديري والدة الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله".

وذكر حساب تاريخ آل سعود، إن " والدة الملك عبدالعزيز هي الأميرة سارة السديري، علماً أنها ولدت في العقد السابع من القرن الثالث عشر للهجرة ولا يُعرف بالتحديد في أي عام وتوفيت في عام 1327هـ/1910م " .

وأضاف: " إذا كان الملك عبدالعزيز ولد عام 1293هـ/1877م، فمن المستحيل تكون والدته ولدت عام 1900م، ومن ولدت في عام 1900م هي الأميرة حصة السديري والده سيدي الملك سلمان " .

وتابع : " وجدة الملك عبدالعزيز لأمه هي حصة بنت مهنا بن صالح النويران " .

وأشار إلى أن الأمير مساعد بن عبدالرحمن هو الوحيد من أخوة الملك عبدالعزيز الذي استلام منصب وزير، وأستلم منصبي وزير الداخلية ووزير المالية .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . وفـي مــكه المـكرمه بغــد . اللـهم لا تــؤآخـذنـا بِمـا فعـل السُفـهاء مِنـا .
abdul
وسيلدينفافيل ؟ ايش هذا العقار ؟ هل المقصود سيلدينافيل ؟ هذا العقار خاص بالشياب عبارة عن اسم جنيس لحبوب ڤاياغرا . ولا اظن هذا الشاب كان بيستعمله او بحاجة اليه. ولكن ينفع اضافته في القائمة لتبرير وفاته وعدم تحمل المستشفي اي مسؤولية في وفاته. اهله مفروض يعملون تشريح مستقل للجثة.
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايادي الحراميه .. .. ماجوا لبلادنا لدورة الرزق الحلال ، بل جاؤوا للإجرام والنشل والإفساد ..

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