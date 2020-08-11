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اصطدام مركبة وشاحنة في الطائف
منذ ساعة
1503
الطائف (صدى):
اصطدمت مركبة وشاحنة ، اليوم الأحد، في محافظة الطائف " جسر عشيرة ".
وباشرت الجهات المختصة الحادث، وفقًا لما ذكره المركز الوطني للعمليات الأمنية 911.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . وفـي مــكه المـكرمه بغــد . اللـهم لا تــؤآخـذنـا بِمـا فعـل السُفـهاء مِنـا .
abdul
وسيلدينفافيل ؟ ايش هذا العقار ؟ هل المقصود سيلدينافيل ؟ هذا العقار خاص بالشياب عبارة عن اسم جنيس لحبوب ڤاياغرا . ولا اظن هذا الشاب كان بيستعمله او بحاجة اليه. ولكن ينفع اضافته في القائمة لتبرير وفاته وعدم تحمل المستشفي اي مسؤولية في وفاته. اهله مفروض يعملون تشريح مستقل للجثة.
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايادي الحراميه .. .. ماجوا لبلادنا لدورة الرزق الحلال ، بل جاؤوا للإجرام والنشل والإفساد ..
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