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السماح بفتح المقاهي لتقديم الشيشة بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية

Time منذ ساعة
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السماح بفتح المقاهي لتقديم الشيشة بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية

علي القحطاني (صدى):
تقترب الجهات المختصة من السماح بفتح المقاهي الخاصة لتقديم الشيشة والمعسل في محافظة الجموم بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية للنطاق الأخضر وتعديلاته.

وتضمنت بروتوكولات تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي والمطاعم من قِبل لجنة برئاسة وزارة الصحة، وممثلين من الجهات ذات العلاقة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وفقًا لـ"سبق"

وتضمنت البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل الاتي: اتباع الإرشادات الخاصة الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي، وتطبيق التباعد بين الطاولات بما يضمن وجود مسافة متر ونصف المتر بين العملاء بالطاولات المختلفة، ومنع دخول العملاء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو دون 18 عامًا، وعدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطى الشخص آخر في اليوم نفسه، مع التقيد الصارم بتنظيف الشيشة من الداخل جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون والمعقمات من الخارج، مع تطبيق التنظيف بالبخار الساخن على جميع أدوات الشيشة، إضافة إلى تشجيع العملاء على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، مع تقديم خراطيم بلاستيكية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع وضع ملصقات أرضية عند دورات المياه.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . وفـي مــكه المـكرمه بغــد . اللـهم لا تــؤآخـذنـا بِمـا فعـل السُفـهاء مِنـا .
abdul
وسيلدينفافيل ؟ ايش هذا العقار ؟ هل المقصود سيلدينافيل ؟ هذا العقار خاص بالشياب عبارة عن اسم جنيس لحبوب ڤاياغرا . ولا اظن هذا الشاب كان بيستعمله او بحاجة اليه. ولكن ينفع اضافته في القائمة لتبرير وفاته وعدم تحمل المستشفي اي مسؤولية في وفاته. اهله مفروض يعملون تشريح مستقل للجثة.
ابو محمد 😎 ✍️
نسأل الله العفو والعافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايادي الحراميه .. .. ماجوا لبلادنا لدورة الرزق الحلال ، بل جاؤوا للإجرام والنشل والإفساد ..

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