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الكشف عن مدى خطورة إصابة سلمان الفرج
منذ 7 دقائق
1253
نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن نتيجة الأشعة التي خضع لها لاعب الهلال سلمان الفرج.
وأشارت النتائج إلى أن الأشعة كشفت عن وجود كدمة أسفل الظهر، لا تستدعي القلق وفقا لتأكيد الجهاز الطبي.
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أحدث التعليقات
زائر
الفوز فقط في ميارتين يحسم الدوري خلاص .. ولكن لا تنسون لو انهزم النصر في مبارتين انحسم الدوري للهلال .. والهلال في مباراة العداله لو فاز نقول خلاص انتهاء المشوار ومبروك الدوري يا الهلال
خالد
معوص
abdul
انصر اخاك، ظالما او مظلوما.....ههههه
abdul
الشماغ *
الصاعدي
مايحتاج يتواصل معكم كل شئ واضح بالمقطع
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