الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن مدى خطورة إصابة سلمان الفرج

Time منذ 7 دقائق
Views 1253
الكشف عن مدى خطورة إصابة سلمان الفرج

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن نتيجة الأشعة التي خضع لها لاعب الهلال سلمان الفرج.

وأشارت النتائج إلى أن الأشعة كشفت عن وجود كدمة أسفل الظهر، لا تستدعي القلق وفقا لتأكيد الجهاز الطبي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
الفوز فقط في ميارتين يحسم الدوري خلاص .. ولكن لا تنسون لو انهزم النصر في مبارتين انحسم الدوري للهلال .. والهلال في مباراة العداله لو فاز نقول خلاص انتهاء المشوار ومبروك الدوري يا الهلال
خالد
معوص
abdul
انصر اخاك، ظالما او مظلوما.....ههههه
abdul
الشماغ *
الصاعدي
مايحتاج يتواصل معكم كل شئ واضح بالمقطع

أخر الأخبار

في مصر .. رجل يبصق داخل صيدلية لنشر الكورونا
في مصر .. رجل يبصق داخل صيدلية لنشر الكورونا
Time منذ 21 ثانية Views 87
الكشف عن مدى خطورة إصابة سلمان الفرج
الكشف عن مدى خطورة إصابة سلمان الفرج
Time منذ 7 دقائق Views 1253
الجمارك : الإفساح عن بضائع بقيمة 350.67 مليار ريال عبر 30 منفذ
الجمارك : الإفساح عن بضائع بقيمة 350.67 مليار ريال عبر 30 منفذ
Time منذ 14 دقيقة Views 1195
تحديد آلية الإعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم العاملين بنشاط توجيه المركبات
تحديد آلية الإعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم العاملين بنشاط توجيه المركبات
Time منذ 24 دقيقة Views 1266
"التعليم" تكشف معايير التعليم الإلكتروني ولائحة التراخيص لبرامج التدريب بعد اعتمادها
"التعليم" تكشف معايير التعليم الإلكتروني ولائحة التراخيص لبرامج التدريب بعد اعتمادها
Time منذ 25 دقيقة Views 1321
شاهد.. فرحة الطواقم الطبية في مدينة الملك سعود بالرياض بإقفال أجنحة العزل
شاهد.. فرحة الطواقم الطبية في مدينة الملك سعود بالرياض بإقفال أجنحة العزل
Time منذ 31 دقيقة Views 1524
روسية واول زيارة للمغرب
روسية واول زيارة للمغرب
Time منذ 33 دقيقة Views 271
نهايه بين فك التمساح
نهايه بين فك التمساح
Time منذ 34 دقيقة Views 272
بالفيديو .. مستشار قانوني: «الواسطة» تُصنف ضمن جرائم الرشوة
بالفيديو .. مستشار قانوني: «الواسطة» تُصنف ضمن جرائم الرشوة
Time منذ 40 دقيقة Views 1421
ضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت الشمس وتغريم المخالفين بـ 3000 ريال
ضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت الشمس وتغريم المخالفين بـ 3000 ريال
Time منذ 45 دقيقة Views 1242