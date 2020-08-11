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تحديد آلية الإعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم العاملين بنشاط توجيه المركبات

Time منذ 24 دقيقة
Views 1266
تحديد آلية الإعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم العاملين بنشاط توجيه المركبات

الرياض (صدى):
حددت الهيئة العامة للنقل آلية الإعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات.

وذكرت أن الاعتراض على النتيجة يكون خلال 7 أيام من تاريخ إعلان النتائج، وذلك عبر إرسال بريد إلكتروني وإرفاق ما يثبت ذلك، على أن يتضمن البريد المرسل الاسم الكامل، ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وسبب الاعتراض، وارفاق ما يثبت سبب الاعتراض.

وأضافت أن الإرسال يتم على البريد الإلكتروني الخاص بالمبادرة :[email protected]، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات الاعتراض هو يوم الثلاثاء المقبل.

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أحدث التعليقات

زائر
الفوز فقط في ميارتين يحسم الدوري خلاص .. ولكن لا تنسون لو انهزم النصر في مبارتين انحسم الدوري للهلال .. والهلال في مباراة العداله لو فاز نقول خلاص انتهاء المشوار ومبروك الدوري يا الهلال
خالد
معوص
abdul
انصر اخاك، ظالما او مظلوما.....ههههه
abdul
الشماغ *
الصاعدي
مايحتاج يتواصل معكم كل شئ واضح بالمقطع

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