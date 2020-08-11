خطوات الهلال للتتويج بلقب دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
تصدر فريق نادي الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 57 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر.
ويقترب الهلال خطوة تلو الأخرى من التتويج بطلا للدوري بعد تواصل انتصاراته منذ استئناف المسابقة، حيث ينتظره بانتظار 6 مباريات.
ستكون المباريات على النحو التالي، أمام نظيره العدالة يوم 15 أغسطس الجاري، ثم الأهلي والفيصلي يومي 20 و25 من نفس الشهر، ثم يلتقي مع الوحدة في الرابع من سبتمبر، ثم يختتم مبارياته بمواجهة الشباب يوم 9 من نفس الشهر.
ويحتاج الهلال إلى نصف نقاط مبارياته المتبقية، حيث أنه لو استطاع الفوز في 3 مواجهات فقط من أصل 6 سيكون التتويج قد حُسم بشكل رسمي.