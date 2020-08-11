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خطوات الهلال للتتويج بلقب دوري المحترفين

Time منذ ساعة
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خطوات الهلال للتتويج بلقب دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
تصدر فريق نادي الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 57 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر.

ويقترب الهلال خطوة تلو الأخرى من التتويج بطلا للدوري بعد تواصل انتصاراته منذ استئناف المسابقة، حيث ينتظره بانتظار 6 مباريات.

ستكون المباريات على النحو التالي، أمام نظيره العدالة يوم 15 أغسطس الجاري، ثم الأهلي والفيصلي يومي 20 و25 من نفس الشهر، ثم يلتقي مع الوحدة في الرابع من سبتمبر، ثم يختتم مبارياته بمواجهة الشباب يوم 9 من نفس الشهر.

ويحتاج الهلال إلى نصف نقاط مبارياته المتبقية، حيث أنه لو استطاع الفوز في 3 مواجهات فقط من أصل 6 سيكون التتويج قد حُسم بشكل رسمي.

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أحدث التعليقات

زائر
الفوز فقط في ميارتين يحسم الدوري خلاص .. ولكن لا تنسون لو انهزم النصر في مبارتين انحسم الدوري للهلال .. والهلال في مباراة العداله لو فاز نقول خلاص انتهاء المشوار ومبروك الدوري يا الهلال
خالد
معوص
abdul
انصر اخاك، ظالما او مظلوما.....ههههه
abdul
الشماغ *
الصاعدي
مايحتاج يتواصل معكم كل شئ واضح بالمقطع

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