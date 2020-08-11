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صورة نادرة للملك سلمان تظهر ملامحه الشبابية في 1972م

Time منذ 15 دقيقة
Views 1425
صورة نادرة للملك سلمان تظهر ملامحه الشبابية في 1972م

نايف السالم (صدى):
وثقت صورة نادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وهو في فترة الشباب حيث أظهرت ملامحه الشبابية بوضوح.

والتقطت الصورة خلال الاحتفالات في المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1392هـ/ و1972م

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أحدث التعليقات

القرشي
الله ينفع به جميع البشر يارب .
عنتر فاضي جيبه
الاعلان عن اسمه واسماء الفاسدين الذين خانوا الامانه بيكون اكبر عقاب لهم .. الله يقويكم ويسددكم العمل كبير جدا ولا بد من سؤال كل من امتلئت محفظته البنكيه من اموال واصول ثابته ومتحركه بطريقه غير مشروعه وسؤاله من اين لك هذا موظفين رجال اعمال مسؤولين افراد هوامير الجميع تحت طائلة السؤال بيض الله وجهك يامحمد بن سلمان والله انك بطل بطل الله يحفظك ويرعاك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ذوقوه الامرين .. حتى ينزف من السبيلين .. ( يكرم القاريء ) ..

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