الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
صورة نادرة للملك سلمان تظهر ملامحه الشبابية في 1972م
منذ 15 دقيقة
1425
نايف السالم (صدى):
وثقت صورة نادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وهو في فترة الشباب حيث أظهرت ملامحه الشبابية بوضوح.
والتقطت الصورة خلال الاحتفالات في المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1392هـ/ و1972م
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
القرشي
الله ينفع به جميع البشر يارب .
عنتر فاضي جيبه
الاعلان عن اسمه واسماء الفاسدين الذين خانوا الامانه بيكون اكبر عقاب لهم .. الله يقويكم ويسددكم العمل كبير جدا ولا بد من سؤال كل من امتلئت محفظته البنكيه من اموال واصول ثابته ومتحركه بطريقه غير مشروعه وسؤاله من اين لك هذا موظفين رجال اعمال مسؤولين افراد هوامير الجميع تحت طائلة السؤال بيض الله وجهك يامحمد بن سلمان والله انك بطل بطل الله يحفظك ويرعاك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ذوقوه الامرين .. حتى ينزف من السبيلين .. ( يكرم القاريء ) ..
أخر الأخبار
"الجوازات" تكشف حقيقة السماح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية
منذ 3 دقائق
1089
الصور الأولى للقاح الروسي ضد كورونا
منذ 10 دقائق
1228
صورة نادرة للملك سلمان تظهر ملامحه الشبابية في 1972م
منذ 15 دقيقة
1425
كيدهن عظيم
منذ 16 دقيقة
187
مذيع باكستاني ماهمته السيول
منذ 17 دقيقة
212
اصطدام مركبتين في حي زهرة العمرة بالعاصمة المقدسة
منذ 20 دقيقة
1252
"الانضباط" تُغرم نادي الوحدة ولاعب الشباب على سلوكه المشين
منذ 24 دقيقة
1433
مطالبات بالقبض على "مجاهر الطايف" بعد اعترافه بميوله الجنسية
منذ 42 دقيقة
2475
مواطن يعثر على مفقود بيشة متوفى في الصحراء
منذ 45 دقيقة
1562
لحظة وفاة شاب امام شقيقه
منذ 58 دقيقة
460