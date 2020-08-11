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ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا بين الإناث في المملكة

Time منذ ساعة
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ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا بين الإناث في المملكة

الرياض (صدى):
كشفت بيانات وزارة الصحة عن فيروس كورونا في المملكة، عن ارتفاع نسب الإصابة بين الإناث في المملكة، إذ بلغت نسبة المصابات اليوم الثلاثاء 43%.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة اليوم الثلاثاء، وعددها (1521) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، ونسبة البالغين 84%، وكبار السن 5%.

وأشارت إلى أنه بلغ عدد الوفيات (3233) حالة، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء (60828) فحص مخبري جديد.

ودعت "الصحة " الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

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أحدث التعليقات

القرشي
الله ينفع به جميع البشر يارب .
عنتر فاضي جيبه
الاعلان عن اسمه واسماء الفاسدين الذين خانوا الامانه بيكون اكبر عقاب لهم .. الله يقويكم ويسددكم العمل كبير جدا ولا بد من سؤال كل من امتلئت محفظته البنكيه من اموال واصول ثابته ومتحركه بطريقه غير مشروعه وسؤاله من اين لك هذا موظفين رجال اعمال مسؤولين افراد هوامير الجميع تحت طائلة السؤال بيض الله وجهك يامحمد بن سلمان والله انك بطل بطل الله يحفظك ويرعاك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ذوقوه الامرين .. حتى ينزف من السبيلين .. ( يكرم القاريء ) ..

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