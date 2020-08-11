نصائح لاستخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن

الرياض (صدى):
قدمت الجمعية السعودية لحماية المستهلك نصائح حول كيفية استخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن.
وشددت الجمعية على حفظ جميع البطاقات البنكية في مكان آمن، والحذر عند استخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الأماكن البعيدة
ونصحت برفض أي مساعدة من أي شخص يكون متواجد بجانب جهاز الصراف الآلي، والتأكد من تنفيذ عملية الدفع بالبطاقة في حضور صاحب البطاقة شخصيا.
كما شددت على إبلاغ البنك فور تلقي رسالة تنبيه عن أي عملية دفع من البطاقة قد تبدو غير طبيعية، والاتصال فوراً بخدمة الهاتف المصرفي للبنك في حال فقدان أو سرقة البطاقة، وإتلاف البطاقة القديمة عند انتهاء صلاحيتها.