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نصائح لاستخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن

Time منذ ساعة
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نصائح لاستخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن

الرياض (صدى):
قدمت الجمعية السعودية لحماية المستهلك نصائح حول كيفية استخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن.

وشددت الجمعية على حفظ جميع البطاقات البنكية في مكان آمن، والحذر عند استخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الأماكن البعيدة

ونصحت برفض أي مساعدة من أي شخص يكون متواجد بجانب جهاز الصراف الآلي، والتأكد من تنفيذ عملية الدفع بالبطاقة في حضور صاحب البطاقة شخصيا.

كما شددت على إبلاغ البنك فور تلقي رسالة تنبيه عن أي عملية دفع من البطاقة قد تبدو غير طبيعية، والاتصال فوراً بخدمة الهاتف المصرفي للبنك في حال فقدان أو سرقة البطاقة، وإتلاف البطاقة القديمة عند انتهاء صلاحيتها.

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أحدث التعليقات

زائر
الفوز فقط في ميارتين يحسم الدوري خلاص .. ولكن لا تنسون لو انهزم النصر في مبارتين انحسم الدوري للهلال .. والهلال في مباراة العداله لو فاز نقول خلاص انتهاء المشوار ومبروك الدوري يا الهلال
خالد
معوص
abdul
انصر اخاك، ظالما او مظلوما.....ههههه
abdul
الشماغ *
الصاعدي
مايحتاج يتواصل معكم كل شئ واضح بالمقطع

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