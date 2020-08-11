جماهير الهلال تترقب نتيجة فحوصات سلمان الفرج

ماجد محمد (صدى):
يترقب جماهير نادي الهلال نتيجة الفحوصات الطبية للاعب سلمان الفرج، الذي يخضع لها اليوم الثلاثاء، في أسفل منطقة الظهر بعد شعوره بآلام قبل مباراة الفتح.
وكان الجهاز الفني لنادي الهلال، قد استبعد سلمان الفرج من قائمة مباراة الفتح مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 24، لشعوره بآلام، وينتظر نتيجة الفحوصات لتحديد موقفه من مباراة العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهلال، فاز على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، فيما يستعد لمواجهة العدالة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.