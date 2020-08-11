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جماهير الهلال تترقب نتيجة فحوصات سلمان الفرج

Time منذ 53 دقيقة
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جماهير الهلال تترقب نتيجة فحوصات سلمان الفرج

ماجد محمد (صدى):
يترقب جماهير نادي الهلال نتيجة الفحوصات الطبية للاعب سلمان الفرج، الذي يخضع لها اليوم الثلاثاء، في أسفل منطقة الظهر بعد شعوره بآلام قبل مباراة الفتح.

وكان الجهاز الفني لنادي الهلال، قد استبعد سلمان الفرج من قائمة مباراة الفتح مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 24، لشعوره بآلام، وينتظر نتيجة الفحوصات لتحديد موقفه من مباراة العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال، فاز على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، فيما يستعد لمواجهة العدالة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاءء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. شكله مبسوط التمسوح ابو التماسيح على هاالشيله اللي ماحسب حسابها ..
سليمان
اذا اردتم القضاء على الفساد فعلاً اوقفوا تلاعب الهوامير في سوق الاسهم الذين نهبوا فلوس الفقراء من المواطنين يجب الاهتمام بالمواطن مثل الاهتمام بخزينة الدولة
ابو محمد 😎 ✍️
ه1ا ماهو حق .. .. ايها المصطافين : .. رجاءاً إعتمدوا وأعقلوا مقولة النظافة من الإيمان ، ومقولة أترك المكان أنظف مماكان ، اقلها اتركه مثل ماكان .. ليش تترك مخلفاتك وتؤذي بها غيرك وتكون السبب الرئيس في تجمع الحشرات والمايكروبات على عفن المخلفات ، ومن ثم نشر الأوبئه ، وتضر بأخوانك المسلمين ، الست مسلم ..؟
عادل عبدالحي حمزة
ويؤدي زيادة معدل البروتين في الشعر إلى تلف الشعر وتكسره وتقصفه، كما أنه يؤدي لجفاف الشعر من الزيوت الطبيعية المتواجدة بداخل. الزيوت الطبيعية المتواجدة بداخله وليس بداخل

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