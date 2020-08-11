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بالفيديو .. جرائم كبرى ارتكبها أخطبوط الشرقية قبل إيقافه

Time منذ 57 دقيقة
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بالفيديو .. جرائم كبرى ارتكبها أخطبوط الشرقية قبل إيقافه

نايف السالم (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يوم أمس، عن إيقاف تاجر شهير نسج شبكة علاقات فاسدة لتنمية تجارته بطرق غير مشروعة.

وسلط مقطع فيديو، نشرته قناة الإخبارية، الضوء على هذا التاجر، والذى أطلق عليه لقب "أخطبوط الشرقية"، حيث قدم 20 مليون ريال رشاوي مالية وعينية، كما تم ضبط 10 مسؤولين قبلوا رشاوي منه، مقابل تمرير صفقات لصالحه.

كما تورط التاجر في عمليات غسيل أموال وتزوير، الأمر الذى رفع ثروته وقيمة عقاراته فوق المليار ريال، بجانب حصوله على قروض غير نظامية داخل وخارج المملكة بأسماء موظفي الشركة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاءء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. شكله مبسوط التمسوح ابو التماسيح على هاالشيله اللي ماحسب حسابها ..
سليمان
اذا اردتم القضاء على الفساد فعلاً اوقفوا تلاعب الهوامير في سوق الاسهم الذين نهبوا فلوس الفقراء من المواطنين يجب الاهتمام بالمواطن مثل الاهتمام بخزينة الدولة
ابو محمد 😎 ✍️
ه1ا ماهو حق .. .. ايها المصطافين : .. رجاءاً إعتمدوا وأعقلوا مقولة النظافة من الإيمان ، ومقولة أترك المكان أنظف مماكان ، اقلها اتركه مثل ماكان .. ليش تترك مخلفاتك وتؤذي بها غيرك وتكون السبب الرئيس في تجمع الحشرات والمايكروبات على عفن المخلفات ، ومن ثم نشر الأوبئه ، وتضر بأخوانك المسلمين ، الست مسلم ..؟
عادل عبدالحي حمزة
ويؤدي زيادة معدل البروتين في الشعر إلى تلف الشعر وتكسره وتقصفه، كما أنه يؤدي لجفاف الشعر من الزيوت الطبيعية المتواجدة بداخل. الزيوت الطبيعية المتواجدة بداخله وليس بداخل

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