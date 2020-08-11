بالفيديو.. مواد كيميائية خطيرة في معمل شمال بيروت تهدد بانفجار أكبر من المرفأ

بيروت (صدى):
على خلفية انفجار مرفأ بيروت المروع، حذر مسؤولون لبنانيون من مواد خطيرة في معمل "الزوق الحراري" شمال العاصمة اللبنانية.
وطالب النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات، الجهات المعنية برفع هذه المواد وتلفها بطرق علمية .
من جانبه، قال وزير الطاقة ريمون غجر إن " الأمونيوم الموجود في معمل الزوق لا ينفجر ولا يحترق، وهو بنسبة قليلة جداً ووجوده طبيعي لصناعة الكهرباء وهي ضمن إطار تخفيف الانبعاثات حفاظاً على صحّة الناس والبيئة، ولا يشكل خطراً، ولا داع للهلع " .
يشار إلى أن المعمل يحتوي على 3974 كيلوجرامًا من المواد الخطرة، وتلفها يكون عبر الطمر أو في مجاري المياه أو بإحراقها داخل أفران خاصة مجهزة بفلترات أو التواصل مع الشركة المصنعة لها للتخلص منها.