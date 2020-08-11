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«متحدث نزاهة»: السجن والغرامة تنتظر المتهمين في قضايا الفساد (فيديو)

Time منذ ساعة
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«متحدث نزاهة»: السجن والغرامة تنتظر المتهمين في قضايا الفساد (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف المتهمين في قضايا الفساد التي أعلنت أمس لإحالتهم للمحكمة المختصة.

وأكد متحدث نزاهة، أن السجن والغرامة تنتظر المتهمين في قضايا الفساد وبعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة، لافتًا إلى نشر الأسماء في هذه القضايا عقوبة تتم بحكم قضائي.

وكانت الهيئة، قد باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، من بينها إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وإيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، وقائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء، وأربعة ضباط من مرؤوسيه، والممثل المالي لوزارة المالية، ومحافظ سابق، وغيرها من القضايا.

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أحدث التعليقات

السامر
عليه رحمة الله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله قربنا لثلاث مئة ألف مصاب
مواطن
لا يعلم بنهاية الكون الا رب العالمين
القرشي
هما الحل الوحيد لوقف ذلك الفساد الذي تفشى في جسد المجتمع .
ابو محمد 😎 ✍️
ياغريب كن اديب .. .. والمواطن ابن البلد ، من المفترض ان يعامل الوافد بكل إحترام .. .. ومن يقل ادبه سواءاً باالقول او الفعل ، يجب محاسبته من الجهات الرسميه .. لأنه مدّت اليد تثير الفوضى وعواقبها وخيمه على كافة المستويات ..

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