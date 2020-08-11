الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأمطار تضفي جمالا على مرتفعات جازان
منذ ساعة
475
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
السامر
عليه رحمة الله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله قربنا لثلاث مئة ألف مصاب
مواطن
لا يعلم بنهاية الكون الا رب العالمين
القرشي
هما الحل الوحيد لوقف ذلك الفساد الذي تفشى في جسد المجتمع .
ابو محمد 😎 ✍️
ياغريب كن اديب .. .. والمواطن ابن البلد ، من المفترض ان يعامل الوافد بكل إحترام .. .. ومن يقل ادبه سواءاً باالقول او الفعل ، يجب محاسبته من الجهات الرسميه .. لأنه مدّت اليد تثير الفوضى وعواقبها وخيمه على كافة المستويات ..
أخر الأخبار
مصرع شاب بشكل مروع في حادث تصادم بأبو عريش
منذ دقيقة
1057
ملياردير أمريكي يرتدي سروال زوجته الداخلي تعويضا عن الكمامة
منذ 11 دقيقة
364
بالصور.. ردم بئر مكشوفة في منطقة صحراوية بالليث
منذ 17 دقيقة
1262
سببان لاستغناء بعض الطرازات الحديثة من السيارات عن فوانيس الشبورة
منذ 22 دقيقة
1126
اليوتيوبر الراحل مصطفى الحفناوي "كان يتعاطي الترامادول وأدوية أخرى"
منذ 35 دقيقة
440
الرياض تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا اليوم
منذ 39 دقيقة
1460
بالفيديو .. لحظة تلقي ابنة "بوتين" أول لقاح لكورونا في العالم
منذ 43 دقيقة
1757
«الصحة» : تسجيل 1521 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 46 دقيقة
1704
«النقل» تعلن نتائج المتقدمين على مبادرة دعم العاملين في توجيه المركبات
منذ 49 دقيقة
1352
إحالة 16 موقوفا بـ "انفجار مرفأ بيروت" للقضاء العسكري
منذ 53 دقيقة
1395