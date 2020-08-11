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أول أمين عام لحزب الله: نصر الله المسؤول الأول عن تفجير بيروت ويجب محاكمته

Time منذ ساعة
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أول أمين عام لحزب الله: نصر الله المسؤول الأول عن تفجير بيروت ويجب محاكمته

بيروت (صدى):
اتهم صبحي الطفيلي أول أمين عام لحزب الله اللبناني الأمين الحالي حسن نصر الله بمسؤوليته عن تفجير بيروت الضخم وتدمير عواصم عربية أخرى .

ونشر " الطفيلي " فيديوهات أكد من خلالها أن حزب الله مسؤول مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن التفجير .

وقال الطفيلي: فوق رئيس الجمهورية يوجد أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وفوق رئيس المجلس النيابي يوجد أمين عام حزب الله، وفوق حسان دياب يوجد أيضًا أمين عام حزب الله .

وطالب " الطفيلي " بمحاكمة نصر الله قائلاً : إذًا هو الأساس ويجب أن يُحاكم كلبناني ومن ورائه خامنئي .

وتابع : كل الأمور بوضوح وبصراحة من يتحمل المسؤولية، من الحاكم؟! بيجوا يقولوا لي بعلبك كل يوم فيها معارك ورصاص مين المسؤول؟! والله المسؤول هو الأمن المحلي، ليش في بعلبك يستطيع الأمن المحلي التحرك بدون أوامر من سلاح إيران في لبنان .

ورفض " الطفيلي " وصف المقاومة على حزب الله ، وقال : ما حدا يقول بتتعدى على سلاح المقاومة، هذه ليست مقاومة، بعد أحداث 2000 لم تعُد مقاومة، هذا السلاح يخدم العدو الصهيوني، هذا السلاح دمر سوريا والعراق واليمن ولبنان، هذا السلاح فجر بيروت .

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السامر
عليه رحمة الله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله قربنا لثلاث مئة ألف مصاب
مواطن
لا يعلم بنهاية الكون الا رب العالمين
القرشي
هما الحل الوحيد لوقف ذلك الفساد الذي تفشى في جسد المجتمع .
ابو محمد 😎 ✍️
ياغريب كن اديب .. .. والمواطن ابن البلد ، من المفترض ان يعامل الوافد بكل إحترام .. .. ومن يقل ادبه سواءاً باالقول او الفعل ، يجب محاسبته من الجهات الرسميه .. لأنه مدّت اليد تثير الفوضى وعواقبها وخيمه على كافة المستويات ..

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