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أول تعليق للصحة العالمية بعد إعلان روسيا رسميا عن لقاح "كورونا"

Time منذ 12 دقيقة
Views 1413
أول تعليق للصحة العالمية بعد إعلان روسيا رسميا عن لقاح "كورونا"

جنيف (صدى):
صرح المتحدث بإسم منظمة الصحة العالمية طارق جسارفيتش، في أول تعليق على عقار كورونا الجديد المكتشف، بأن المنظمة على تواصل مع السلطات الصحية الروسية، لمناقشة ما يتعلق بالتأهيل المسبق للقاح حيث يشمل التأهيل مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وذلك أثناء الإجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

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سبحان الله منظر فنان
ابوسامي
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حلوة
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حلوة

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