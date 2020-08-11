الأعداد السابقة للصحيفة

«أرامكو» تنوي شراء حصة ضخمة من شركة «ريلاينس» الهندية

Time منذ 23 دقيقة
Views 1338
«أرامكو» تنوي شراء حصة ضخمة من شركة «ريلاينس» الهندية

الرياض (صدى):
تعمل شركة أرامكو السعودية، على صفقة ضخمة لشراء حصة بقيمة 15 مليار دولار في أعمال التكرير والكيماويات لشركة ريلاينس إندستريز الهندية (RIL).

ومن جانبه، أوضح أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو: "سنطلع مساهمينا في الوقت المناسب على معلومات بشأن صفقة ريلاينس".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية، موكيش أمباني، رابع أغنى رجل في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، أن أرامكو ستستحوذ على حصة 20٪ في أعمال التكرير والبتروكيماويات التابعة لشركته، وبقيمة 75 مليار دولار، تبلغ قيمة الاستثمار المخطط لشركة أرامكو 15 مليار دولار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله منظر فنان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله منظر فنان
ابوسامي
المراة جوهرة مكانها في البيت ماتزاحم الرجال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوة

أخر الأخبار

«أمن الطرق» يقدم نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة
«أمن الطرق» يقدم نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة
Time منذ 4 دقائق Views 1144
أول تعليق للصحة العالمية بعد إعلان روسيا رسميا عن لقاح "كورونا"
أول تعليق للصحة العالمية بعد إعلان روسيا رسميا عن لقاح "كورونا"
Time منذ 12 دقيقة Views 1403
«أرامكو» تنوي شراء حصة ضخمة من شركة «ريلاينس» الهندية
«أرامكو» تنوي شراء حصة ضخمة من شركة «ريلاينس» الهندية
Time منذ 23 دقيقة Views 1338
خطوات بسيطة تمكنك من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار
خطوات بسيطة تمكنك من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار
Time منذ 29 دقيقة Views 1358
"ياسرف" تطرح وظائف إدارية شاغرة بمقر الشركة بينبع
"ياسرف" تطرح وظائف إدارية شاغرة بمقر الشركة بينبع
Time منذ 34 دقيقة Views 1343
تنبيه هام لقائدي المركبات على طريق المدينة المنورة – ينبع السريع
تنبيه هام لقائدي المركبات على طريق المدينة المنورة – ينبع السريع
Time منذ 44 دقيقة Views 1541
شاهد.. الملك خالد بن عبدالعزيز في مقطع فيديو نادر
شاهد.. الملك خالد بن عبدالعزيز في مقطع فيديو نادر
Time منذ 51 دقيقة Views 1660
إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية
إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية
Time منذ 56 دقيقة Views 2128
حقيقة إقالة مدرب الاتحاد كاريلي
حقيقة إقالة مدرب الاتحاد كاريلي
Time منذ 58 دقيقة Views 1752
وفاة مسؤول بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر إصابته بكورونا
وفاة مسؤول بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر إصابته بكورونا
Time منذ ساعة Views 1874