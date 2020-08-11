«أرامكو» تنوي شراء حصة ضخمة من شركة «ريلاينس» الهندية

الرياض (صدى):
تعمل شركة أرامكو السعودية، على صفقة ضخمة لشراء حصة بقيمة 15 مليار دولار في أعمال التكرير والكيماويات لشركة ريلاينس إندستريز الهندية (RIL).
ومن جانبه، أوضح أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو: "سنطلع مساهمينا في الوقت المناسب على معلومات بشأن صفقة ريلاينس".
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية، موكيش أمباني، رابع أغنى رجل في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، أن أرامكو ستستحوذ على حصة 20٪ في أعمال التكرير والبتروكيماويات التابعة لشركته، وبقيمة 75 مليار دولار، تبلغ قيمة الاستثمار المخطط لشركة أرامكو 15 مليار دولار.