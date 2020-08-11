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شاهد.. الملك خالد بن عبدالعزيز في مقطع فيديو نادر
منذ 50 دقيقة
1660
2
عادل الحربي (صدى):
وثق مقطع فيديو نادر الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله في منطقة صحراوية.
وأظهر الفيديو الملك وهو يقدم المشروبات لبعض المواطنين المتواجدين في الصحراء.
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أحدث التعليقات
ابوسامي
المراة جوهرة مكانها في البيت ماتزاحم الرجال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوة
ابوسامي
ماشاء الله على نيجيريا واندونيسيا مطبقين شرع الله الله يقويهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
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