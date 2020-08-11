امرأتان تتفقا مع شابين ويستغلا طفلة للنصب على زوجيهما

دمشق (صدى):
لجأت امرأتان إلى حيلة قديمة لأخذ الأموال من زوجيهما عن طريق اختلاق قصة اختطافهما، وذلك بالتعاون مع شابين أخرين.
وذكرت وزارة الداخلية السورية، أن ذوي الامرأتين ادعوا اختطافهما وذلك اختطاف طفلة إحداهما البالغة خمس سنوات من العمر، من قبل مجهولين، وطلبوا فدية قدرها 75 مليون ليرة أي نحو 145 ألف دولار أمريكي.
وباشرت الجهات الأمنية، الحادثة وتبيّن أنهما مستأجرتين شقة سكنية في حي الميدان لوجود خلاف عائلي، وغير مخطوفتين، وقد قامتا بتأليف القصة بالاتفاق مع شابيّن آخرين.
وألقت الشرطة، القبض عليهما وعلى الشابين اللذين اعترفا بالتخطيط معهما.