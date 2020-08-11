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امرأتان تتفقا مع شابين ويستغلا طفلة للنصب على زوجيهما

Time منذ 9 دقائق
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امرأتان تتفقا مع شابين ويستغلا طفلة للنصب على زوجيهما

دمشق (صدى):
لجأت امرأتان إلى حيلة قديمة لأخذ الأموال من زوجيهما عن طريق اختلاق قصة اختطافهما، وذلك بالتعاون مع شابين أخرين.

وذكرت وزارة الداخلية السورية، أن ذوي الامرأتين ادعوا اختطافهما وذلك اختطاف طفلة إحداهما البالغة خمس سنوات من العمر، من قبل مجهولين، وطلبوا فدية قدرها 75 مليون ليرة أي نحو 145 ألف دولار أمريكي.

وباشرت الجهات الأمنية، الحادثة وتبيّن أنهما مستأجرتين شقة سكنية في حي الميدان لوجود خلاف عائلي، وغير مخطوفتين، وقد قامتا بتأليف القصة بالاتفاق مع شابيّن آخرين.

وألقت الشرطة، القبض عليهما وعلى الشابين اللذين اعترفا بالتخطيط معهما.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاءء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. شكله مبسوط التمسوح ابو التماسيح على هاالشيله اللي ماحسب حسابها ..
سليمان
اذا اردتم القضاء على الفساد فعلاً اوقفوا تلاعب الهوامير في سوق الاسهم الذين نهبوا فلوس الفقراء من المواطنين يجب الاهتمام بالمواطن مثل الاهتمام بخزينة الدولة
ابو محمد 😎 ✍️
ه1ا ماهو حق .. .. ايها المصطافين : .. رجاءاً إعتمدوا وأعقلوا مقولة النظافة من الإيمان ، ومقولة أترك المكان أنظف مماكان ، اقلها اتركه مثل ماكان .. ليش تترك مخلفاتك وتؤذي بها غيرك وتكون السبب الرئيس في تجمع الحشرات والمايكروبات على عفن المخلفات ، ومن ثم نشر الأوبئه ، وتضر بأخوانك المسلمين ، الست مسلم ..؟
عادل عبدالحي حمزة
ويؤدي زيادة معدل البروتين في الشعر إلى تلف الشعر وتكسره وتقصفه، كما أنه يؤدي لجفاف الشعر من الزيوت الطبيعية المتواجدة بداخل. الزيوت الطبيعية المتواجدة بداخله وليس بداخل

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