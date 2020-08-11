الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس الفلبين: أريد أن أكون أول الخاضعين لتجربة اللقاح الروسي

Time منذ ساعة
Views 1614
رئيس الفلبين: أريد أن أكون أول الخاضعين لتجربة اللقاح الروسي

مانيلا (صدى):
تفاعل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيري، اليوم الثلاثاء، مع إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم والذي وافقت وزارة الصحة الروسية عليه.

وأكد رئيس الفلبين، خلال كلمة له، على استعداده للمشاركة في تجربة اللقاح الروسي على نفسه، قائلا: " يمكنني أن أكون أول من يخضعون للتجربة"؛ فيما كشفت روسيا عن استعدادها لإمداد الفلبين به، أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.

ومن الجدير بالذكر، أن الفلبين تعد من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 أمس الإثنين، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية، بلغت 6958 إصابة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوة
ابوسامي
ماشاء الله على نيجيريا واندونيسيا مطبقين شرع الله الله يقويهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

أخر الأخبار

«أمن الطرق» يقدم نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة
«أمن الطرق» يقدم نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة
Time منذ 3 دقائق Views 1125
أول تعليق للصحة العالمية بعد إعلان روسيا رسميا عن لقاح "كورونا"
أول تعليق للصحة العالمية بعد إعلان روسيا رسميا عن لقاح "كورونا"
Time منذ 10 دقائق Views 1390
«أرامكو» تنوي شراء حصة ضخمة من شركة «ريلاينس» الهندية
«أرامكو» تنوي شراء حصة ضخمة من شركة «ريلاينس» الهندية
Time منذ 22 دقيقة Views 1330
خطوات بسيطة تمكنك من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار
خطوات بسيطة تمكنك من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار
Time منذ 28 دقيقة Views 1339
"ياسرف" تطرح وظائف إدارية شاغرة بمقر الشركة بينبع
"ياسرف" تطرح وظائف إدارية شاغرة بمقر الشركة بينبع
Time منذ 33 دقيقة Views 1339
تنبيه هام لقائدي المركبات على طريق المدينة المنورة – ينبع السريع
تنبيه هام لقائدي المركبات على طريق المدينة المنورة – ينبع السريع
Time منذ 43 دقيقة Views 1531
شاهد.. الملك خالد بن عبدالعزيز في مقطع فيديو نادر
شاهد.. الملك خالد بن عبدالعزيز في مقطع فيديو نادر
Time منذ 50 دقيقة Views 1654
إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية
إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية
Time منذ 55 دقيقة Views 2115
حقيقة إقالة مدرب الاتحاد كاريلي
حقيقة إقالة مدرب الاتحاد كاريلي
Time منذ 57 دقيقة Views 1745
وفاة مسؤول بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر إصابته بكورونا
وفاة مسؤول بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر إصابته بكورونا
Time منذ ساعة Views 1863