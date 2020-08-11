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بالصور.. تحديثات مذهلة في “Apple Watch 6” المرتقبة وفوائد خاصة بالرياضة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1238
بالصور.. تحديثات مذهلة في “Apple Watch 6” المرتقبة وفوائد خاصة بالرياضة

وكالات (صدى):
تترقب الأسواق طرح ساعات أبل ووتش 6 قريباً بعد نجاح ساعات أبل منذ ظهور الجيل الأول لها قبل 5 سنوات.

وتحمل أبل ووتش 6تعديلات جديدة في المظهر الخارجي بالمقارنة بالتصاميم السابقة وبعض التغييرات الطفيفة مثل إلغاء الزر البارز على جانب الساعة المستخدم للرجوع إلى القائمة الرئيسية .

كما يتوقع ان تكون اقل حجماً واكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وبطارية بسعة 303.8 مللي امبير في الساعة ، بخلاف المزيا التكنولوجية كتنبيه صاحبها بتراجع نسبة الأكسجين بالدم عند القيام بمجهود أو ممارسة الرياضة وقياس النبض ، وقراءة الضغط وارسال تنبيهات عليه ، والتحذير عند التوتر والهلع وغيرها .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تخسي وتعقب خدمة الوطن يبي لها رجال
عبدالرحمن
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محمد يوسف
الله المستعان ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مفسد ، ونحن اللي كنا زعلانين على مقدم برنامج في قناة الأطفال ام بي سي ٣ اللي كان يلبس فنينة فيها الشعار الوسخ ذا.
الملل
السبب هو المواقع الجنسية هو وهي يشفون افلام جنسية وخلاعه ورقص دعارة مع الوقت يصيبهم. برود جنسي والنتيجه عدم الرغبة في الزواج والبحرين قريب والبنات من المحادثات وقصص من الخيال عن الطلاق وتقيد الحرية وفرض السيطرة وعدم التربية الحسنة وعدم اجادة الطبخ الزوج يتذمر منها ويطلقها
علي
انت ياشرحبيل لاتحكم على الناس ونت ماطلعت على القضية بالكامل والاغلب فيه سبب والغريبة في هذا الزمن الناس لاتخاف من عقاب الله بالتهم جزافا

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