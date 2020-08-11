بالصور.. تحديثات مذهلة في “Apple Watch 6” المرتقبة وفوائد خاصة بالرياضة

وكالات (صدى):
تترقب الأسواق طرح ساعات أبل ووتش 6 قريباً بعد نجاح ساعات أبل منذ ظهور الجيل الأول لها قبل 5 سنوات.
وتحمل أبل ووتش 6تعديلات جديدة في المظهر الخارجي بالمقارنة بالتصاميم السابقة وبعض التغييرات الطفيفة مثل إلغاء الزر البارز على جانب الساعة المستخدم للرجوع إلى القائمة الرئيسية .
كما يتوقع ان تكون اقل حجماً واكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وبطارية بسعة 303.8 مللي امبير في الساعة ، بخلاف المزيا التكنولوجية كتنبيه صاحبها بتراجع نسبة الأكسجين بالدم عند القيام بمجهود أو ممارسة الرياضة وقياس النبض ، وقراءة الضغط وارسال تنبيهات عليه ، والتحذير عند التوتر والهلع وغيرها .