براءة "بومبيو" من ارتكاب مخالفة مبيعات أسلحة للمملكة والخليج

واشنطن (صدى):
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن التقرير النهائي للقائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أكد بأنه لا يوجد خطأ في تنفيذ "بومبيو، لمبيعات عسكرية قيمتها ثمانية مليارات دولار للمملكة ودول أخرى خليجية.
وأكد التقرير النهائي ، بأن استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو؛ اجراءً طارئاً لبيع أسلحة لدول الخليج من بينها السعودية، لم يخالف القانون.
ويأتي ذلك بعد أن شكك بعض الديمقراطيين في وجود مخالفة قد تكون قد اُرتكبت من قِبل وزير الخارجية "بومبيو" في مبيعات الأسلحة لدول خليجية عقب إقالة الرئيس ترامب، للمفتش العام ، ستيف لينيك؛ مايو الماضي والذي كان يدرس إجراء "بومبيو".