خبير تقني: مواقع التعارف قد تعرضك للخداع من ضعاف النفوس

وكالات (صدى):
حذر رئيس مركز الخبرة الرقمية في مؤسسة "روسكاتشيستفا" الروسية، أنطون كوكانوف، من مواقع التعارف عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن على الرغم من مزاياها إلا أنها قد تعرضك للخداع من ضعاف النفوس.
وأوضح الخبير التقني: " يجب أن نتوخى الحذر عند استعمال مواقع التعارف عبر الإنترنت، كما هو الحال مع أي خدمة أخرى على الشبكة العنكبوتية، يجب ألا نفقد يقظتنا وانتباهنا لأن نسبة معينة من المستخدمين عديمي الضمير وغير المتوازنين ستكون موجودة دوما في مثل هذا النوع من الخدمات أو المواقع".
وكانت رئيسة لجنة العناية بشؤون الأسرة والمرأة في مجلس الدوما الروسي، تمارا بلينتيوف، قد حذرت من أن استعمال مثل هذه الخدمات قد تكون له عواقبه السيئة أحيانا، فهناك العديد من ضعاف النفوس أو المحتالون يستغلون تلك التطبيقات لخداع الآخرين.