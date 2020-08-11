تعذيب وحشي لأسير يمني قُطعت أذنيه ولسانه على يد الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
في جريمة وحشية جديدة ، قامت الملشيات الحوثية المدعومة من إيران بتعذيب أسير والتمثيل بجثته قبل حرقه وتقديمه لأسرته .
وفي التفاصيل ، فقد قام الحوثييون بقطع أذني "عبد الحافظ عبد الرب الطاهري " ولسانه وجدع أنفه وفقعوا عينيه ثم حرقوا جثته قبل تسليمه لاهله.
وهزت الجريمة الشارع اليمني ، وأعرب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن استنكاره الشديد وإدانته ، مؤكداً أن هذه الأفعال تدل على إرهاب الملشيات وخروجها عن تعاليم الدين وسيرها على غرار تنظيمات القاعدة وداعش ، مطالباً بالتدخل السريع لتنفيذ اتفاق السويد وإنقاذ اليمن .