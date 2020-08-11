المدينة الطبية بجامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم اليوم الثلاثاء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي .
وأوضحت الوظائف المطلوبة وهي : أخصائي مختبر ، صيدلي ، أخصائي آشعة ، أخصائي خدمات طبية طارئة ، أخصائي تعقيم طبي ، أخصائي فيزيائي ، أخصائي علاج نفسي ، أخصائي معلومات صحية ، أخصائي أجهة طبية ، أخصائي تمريض ، أخصائي تغذية علاجية ، مساعد طبيب أسنان ، اخصائي علاج طبيعي ، فني تعقيم طبي ، سكرتير طبي ، طبيب استشاري ، طبيب نائب ، طبيب عام ، ويمكن التعرف على الشروط والتفاصيل عبر البيان المرفق .
كما يمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا