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ارتفاع أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء

Time منذ ساعة
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ارتفاع أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط آمال بتوصل البيت الأبيض والديمقراطيين إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد خلال أزمة كورونا.

وقال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة على “تويتر” إن قادة ديمقراطيين من الكونجرس طلبوا مقابلته لمناقشة حزمة الإنقاذ الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6% إلى 45.28 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1% عند 42.37 دولار للبرميل.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
تخسي وتعقب خدمة الوطن يبي لها رجال
عبدالرحمن
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محمد يوسف
الله المستعان ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مفسد ، ونحن اللي كنا زعلانين على مقدم برنامج في قناة الأطفال ام بي سي ٣ اللي كان يلبس فنينة فيها الشعار الوسخ ذا.
الملل
السبب هو المواقع الجنسية هو وهي يشفون افلام جنسية وخلاعه ورقص دعارة مع الوقت يصيبهم. برود جنسي والنتيجه عدم الرغبة في الزواج والبحرين قريب والبنات من المحادثات وقصص من الخيال عن الطلاق وتقيد الحرية وفرض السيطرة وعدم التربية الحسنة وعدم اجادة الطبخ الزوج يتذمر منها ويطلقها
علي
انت ياشرحبيل لاتحكم على الناس ونت ماطلعت على القضية بالكامل والاغلب فيه سبب والغريبة في هذا الزمن الناس لاتخاف من عقاب الله بالتهم جزافا

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