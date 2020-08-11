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محاولة استخراج مركبة بين صخور العارضة وشكوك حول علاقتها بإختفاء الشبان الأربعة

Time منذ 21 دقيقة
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محاولة استخراج مركبة بين صخور العارضة وشكوك حول علاقتها بإختفاء الشبان الأربعة

جازان (صدى):
تكافح الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأهالي بمحافظة العارضة لإستخراج مركبة غطتها الصخور في أحد الأودية .

ومن المرجح أن هذه المركبة تعود للشباب الأربعة الذين اختفوا يوم الخميس الماضي بعد خروجهم في نزهة أثناء الأمطار في الحادثة التي سلطت "صدى " الضوء عليها .

ويتواجد أهالي المفقودين مع الشرطة بجانب المواطنين في انتظار الكشف عن أي معلومات تقود إليهم .

وكان الشبان الأربعة قد خرجوا في نزهة جبلية بينما كانت الأمطار غزيرة وعُثر حينها على مركبتين من مركباتهم الثلاث دون أي أثر لهم .

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أحدث التعليقات

محمد
ياليت النيابة العامة تركزعلى مكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي وتفشى المحسوبيات، وسؤتنفيذ المشاريع في جميع المجالات والمناطق.فهذه هي المواضيع التى تشكل خطر على الوطن والمواطن.
نعيم الحربي
ابيض عليكم ماقصرتو طبقتم الشرع في اسرع وقت
تركي ابن حميد
عجيب سبحان الله ما في هالبلد الا ها البنت ... يا مثبت العقل والدين.
تركي ابن حميد
اذا طلع العيب من اهل العيب ما يصير عيب .. ليس هناك اسوا من دعم الجماعات المتطرفة .
زاير
نتمنى ترك حرية للتعبير سواء للافراد اووسائل الإعلام بشرط عدم التجريح والتعرض للاعراض، أما من باب الانتقاد العام فهوضروري لتصحيح الاخطاء في الدوائر الحكومية اوالشركات والقطاع الخاص فحرية التعبير المنضبط لها اهمية كبيرة في مكافحة الفساد المالي والإداري والمحسوبيات وغيرها وهوامرصحي في الدول المتقدمة وسبب رئيسي لتطويرها.

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