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وزير التعليم يوجه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بعد

Time منذ 34 دقيقة
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وزير التعليم يوجه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بعد

الرياض (صدى):
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وأصدر وزير التعليم قرارًا باستمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

وأكد على استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويض نائب الوزير بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.

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أحدث التعليقات

محمد
ياليت النيابة العامة تركزعلى مكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي وتفشى المحسوبيات، وسؤتنفيذ المشاريع في جميع المجالات والمناطق.فهذه هي المواضيع التى تشكل خطر على الوطن والمواطن.
نعيم الحربي
ابيض عليكم ماقصرتو طبقتم الشرع في اسرع وقت
تركي ابن حميد
عجيب سبحان الله ما في هالبلد الا ها البنت ... يا مثبت العقل والدين.
تركي ابن حميد
اذا طلع العيب من اهل العيب ما يصير عيب .. ليس هناك اسوا من دعم الجماعات المتطرفة .
زاير
نتمنى ترك حرية للتعبير سواء للافراد اووسائل الإعلام بشرط عدم التجريح والتعرض للاعراض، أما من باب الانتقاد العام فهوضروري لتصحيح الاخطاء في الدوائر الحكومية اوالشركات والقطاع الخاص فحرية التعبير المنضبط لها اهمية كبيرة في مكافحة الفساد المالي والإداري والمحسوبيات وغيرها وهوامرصحي في الدول المتقدمة وسبب رئيسي لتطويرها.

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