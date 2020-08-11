إجراءات عودة المبتعثين للدراسة في ماليزيا

الرياض (صدى):
أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور اليوم الثلاثاء إجراءات العودة للدراسة في ماليزيا مع استقرار حالة انتشار فيروس كورونا هناك .
وقالت الملحقية في بيان لها قبل قليل أنها ستقوم بإعداد قائمة بأسماء الطلبة ومرافقيهم الراغبين في العودة والتواصل مع الوزارة لدراسة امكانية تسهيل عودتهم ما أمكن ذلك .
ونبهت الطلبة ومرافقيهم الراغبين في العودة ارسال المعلومات التالية لبريد الملحقية الالكتروني ( [email protected] ) وهي كالتالي : 1/ :
1- اسم المبتعث ومرافقيه رباعيا وفق جواز السفر.
2- أرقام السجلات المدنية .
3- ارقام التأشيرات الدراسية وتاريخ انتهائها .
4- صور من جوازات السفر للمبتعث ومرافقيه .
5- صورة من التأشيرات الدراسية للمبتعث ومرافقه .
كما نبهت بضرورة مراعاة الإجراءات المبلغة لكم سابقا والصادرة من وزارة التعليم الماليزية والموضحة في الملف المرسل سابقاً ، والتأكد من تعبئة نموذج طلب العودة من موقع ( EMGS ) قبل ( 21 يوم من موعد السفر ) بعد الحصول على تذاكر السفر ، وكذلك اجراء فحص طبي بخلو المسافر من كورونا قبل 3 أيام من الوصول لماليزيا كما هو موضح في الإجراءات الصادرة بهذا الخصوص
.
وأشارت الملحقية أنه سيتم تزويد الطلبة بالإجراءات التي ستتخذ عند وصول الطالب وحالات التأشيرات المنتهية قبل السفر ومن انتهت تأشيرته وهو خارج مقر البعثة وإجراءات المرافقين وغيرها من الحالات .
كما نبهت بأن الحكومة الماليزية قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوم على جميع القادمين من الخارج في مراكز الحجر الصحي وعلى الجميع تحمل التكاليف .