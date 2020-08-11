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إجراءات عودة المبتعثين للدراسة في ماليزيا

Time منذ 40 دقيقة
Views 1407
إجراءات عودة المبتعثين للدراسة في ماليزيا

الرياض (صدى):
أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور اليوم الثلاثاء إجراءات العودة للدراسة في ماليزيا مع استقرار حالة انتشار فيروس كورونا هناك .

وقالت الملحقية في بيان لها قبل قليل أنها ستقوم بإعداد قائمة بأسماء الطلبة ومرافقيهم الراغبين في العودة والتواصل مع الوزارة لدراسة امكانية تسهيل عودتهم ما أمكن ذلك .

ونبهت الطلبة ومرافقيهم الراغبين في العودة ارسال المعلومات التالية لبريد الملحقية الالكتروني ( [email protected] ) وهي كالتالي : 1/ :

1- اسم المبتعث ومرافقيه رباعيا وفق جواز السفر.

2- أرقام السجلات المدنية .

3- ارقام التأشيرات الدراسية وتاريخ انتهائها .

4- صور من جوازات السفر للمبتعث ومرافقيه .

5- صورة من التأشيرات الدراسية للمبتعث ومرافقه .

كما نبهت بضرورة مراعاة الإجراءات المبلغة لكم سابقا والصادرة من وزارة التعليم الماليزية والموضحة في الملف المرسل سابقاً ، والتأكد من تعبئة نموذج طلب العودة من موقع ( EMGS ) قبل ( 21 يوم من موعد السفر ) بعد الحصول على تذاكر السفر ، وكذلك اجراء فحص طبي بخلو المسافر من كورونا قبل 3 أيام من الوصول لماليزيا كما هو موضح في الإجراءات الصادرة بهذا الخصوص

.

وأشارت الملحقية أنه سيتم تزويد الطلبة بالإجراءات التي ستتخذ عند وصول الطالب وحالات التأشيرات المنتهية قبل السفر ومن انتهت تأشيرته وهو خارج مقر البعثة وإجراءات المرافقين وغيرها من الحالات .

كما نبهت بأن الحكومة الماليزية قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوم على جميع القادمين من الخارج في مراكز الحجر الصحي وعلى الجميع تحمل التكاليف .

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أحدث التعليقات

محمد
ياليت النيابة العامة تركزعلى مكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي وتفشى المحسوبيات، وسؤتنفيذ المشاريع في جميع المجالات والمناطق.فهذه هي المواضيع التى تشكل خطر على الوطن والمواطن.
نعيم الحربي
ابيض عليكم ماقصرتو طبقتم الشرع في اسرع وقت
تركي ابن حميد
عجيب سبحان الله ما في هالبلد الا ها البنت ... يا مثبت العقل والدين.
تركي ابن حميد
اذا طلع العيب من اهل العيب ما يصير عيب .. ليس هناك اسوا من دعم الجماعات المتطرفة .
زاير
نتمنى ترك حرية للتعبير سواء للافراد اووسائل الإعلام بشرط عدم التجريح والتعرض للاعراض، أما من باب الانتقاد العام فهوضروري لتصحيح الاخطاء في الدوائر الحكومية اوالشركات والقطاع الخاص فحرية التعبير المنضبط لها اهمية كبيرة في مكافحة الفساد المالي والإداري والمحسوبيات وغيرها وهوامرصحي في الدول المتقدمة وسبب رئيسي لتطويرها.

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