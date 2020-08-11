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5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء

Time منذ ساعة
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5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أن هناك 5 ضوابط للالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، منها التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وقالت إدارة المرور، ردًا على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن تلك الضوابط تشمل أنه: إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الإلتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

وأكدت على وجوب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسيًا بدون خدمة، وإذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وفي السياق نفسه، أشارت "المرور" إلى عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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أحدث التعليقات

محمد
ياليت النيابة العامة تركزعلى مكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي وتفشى المحسوبيات، وسؤتنفيذ المشاريع في جميع المجالات والمناطق.فهذه هي المواضيع التى تشكل خطر على الوطن والمواطن.
نعيم الحربي
ابيض عليكم ماقصرتو طبقتم الشرع في اسرع وقت
تركي ابن حميد
عجيب سبحان الله ما في هالبلد الا ها البنت ... يا مثبت العقل والدين.
تركي ابن حميد
اذا طلع العيب من اهل العيب ما يصير عيب .. ليس هناك اسوا من دعم الجماعات المتطرفة .
زاير
نتمنى ترك حرية للتعبير سواء للافراد اووسائل الإعلام بشرط عدم التجريح والتعرض للاعراض، أما من باب الانتقاد العام فهوضروري لتصحيح الاخطاء في الدوائر الحكومية اوالشركات والقطاع الخاص فحرية التعبير المنضبط لها اهمية كبيرة في مكافحة الفساد المالي والإداري والمحسوبيات وغيرها وهوامرصحي في الدول المتقدمة وسبب رئيسي لتطويرها.

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